Colombiana/ Su Italia 1 il film con Zoe Saldana sceneggiato da Luc Besson

Colombiana, film di Italia 1 diretto da Olivier Megaton

Colombiana va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 3 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola prodotta in Francia nel 2011 sceneggiata e prodotta e sceneggiata dal francese Luc Besson.

La regia è stata affidata a Olivier Megaton. Il ruolo dei protagonisti è interpretato da Zoe Saldana, Cliff Curtis, Jordi Mollà e Lennie James. Il film è sicuramente stato un successo di pubblico anche se la critica non ha fatto che demolirlo, considerandolo una spenta copia di tanti film precedenti e di un genere che al giorno d’oggi sembra essere arrivato realmente ai titoli di coda.

Colombiana, la trama del film

Leggiamo la trama di Colombiana. Cataleya Restrepo (Zoe Saldana) è una ragazzina di soli nove anni che vive nella capitale colombiana di Bogotà insieme ai suoi due genitori. Fabio Restrepo, suo padre, lavora per Don Luis (Beto Benites), esponente della malavita che per gli incarichi poco puliti si avvale del giovane Marco.

Quando Fabio informa Don Luis della sua intenzione di uscire per sempre dalla sua banda, il boss ordina a Marco di uccidere l’intera famiglia Restrepo. Fabio, che ha previsto tutto, è pronto per fuggire ma la sua casa viene circondata, sua moglie Alicia viene colpita a morte da un proiettile. La piccola Cataleya viene risparmiata e le viene consegnato un microchip da portare all’ambasciata americana.

La ragazzina riesce a scappare ma Marco la insegue servendosi delle fogne che portano alla sede diplomatica. Dopo una serie di spostamenti, Cataleya giunge a Chicago e va a casa di suo zio Emilio dove vive anche la nonna. La ragazza vuole vendicare la morte dei genitori e chiede aiuto allo zio. Questi le promette di aiutarla ma soltanto se riprenderà a studiare. Trascorrono quindici anni, Cataleya non è più una bambina e comincia a lavorare per Emilio, che le insegna ad usare le armie a diventare un killer esperto. La giovane donna arriva a commettere ventidue omicidi, tutti soggetti criminali e spietati. Ogni suo omicidio è firmato con l’immagine di un fiore, l’orchidea colombiana.

Cataleya vuol dire proprio orchidea. Sotto il falso nome di Valerie Phillips, la donna di proposito commette un reato e finisce in galera. È proprio il carcere in cui si trova la sua prossima vittima, un certo Gennaro Rizzo che Cataleya ammazza con la sua pistola. Ora le vittime sono 23. L’agente federale Ross sta indagando sui pluriomicidi e segue gli spostamenti della donna. Dopo l’ennesimo omicidio compiuto da Cataleya, il malavitoso Marco scopre dove si trova l’abitazione di Emilio e agisce come al solito. Al suo rientro a casa Cataleya si rende conto che ancora una volta i suoi parenti sono stati barbaramente uccisi. A questo punto è sempre più decisa a rintracciare Don Luis e vendicarsi definitivamente.

Con la forza riesce ad avere alcuni indizi dall’agente Ross e finalmente scopre dove si nasconde Don Luis, Cataleya ammazza gli uomini della banda e lo stesso Marco. Don Luis riesce a scappare ma non sfuggirà alla vendetta della donna che, dopo aver addestrato i suoi cani, aizza gli animali contro Don Luis che muore sbranato. Adesso che tutti i suoi cari sono stati vendicati, Cataleya rivede per pochi minuti il giovane Danny, il pittore con il quale ha avuto una relazione.











