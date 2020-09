Colombiana/ Video, su Italia 1 il film con Zoe Saldana (oggi, 21 settembre)

Colombiana va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 21 settembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2011 da diverse case cinematografico con la regia di Olivier Megaton mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Luc Besson e Robert Mark Kamen. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Nathaniel Mechaly, i costumi di scena sono stati disegnati da Olivier Beriot ed il montaggio è stato realizzato da Camille Delamarre. Nel cast sono presenti tra gli altri Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Amandla Stenberg, Callum Blue e Cynthia Addai-Robinson.

Colombiana, la trama del film

Ecco la trama di Colombiana. Ci troviamo in Colombia, per la precisione nella città di Bogotà, dove vive una coppia felicemente sposata con una bambina di nome Cataleya. Il padre della bambina per vivere collabora con un pericoloso boss malavitoso, il quale si occupa soprattutto del traffico di droghe che vengono inviate verso il Nord America. L’uomo, essendo stanco di questo genere di vita e soprattutto ben sapendo come questo sia fonte di pericolo per le proprie persone care, decide di uscirne per sempre. In particolare, durante un incontro con il boss malavitoso, manifesta la sua intenzione di mettere un punto finale alla loro collaborazione.

Il boss che naturalmente non può lasciare traccia e dunque testimoni delle sue attività criminali, decide di affidare al proprio braccio destro Marco, il compito di uccidere tutta la famiglia del suo ex collaboratore. Il padre della bambina ben sapendo di questa possibile reazione da parte del boss malavitoso, aveva già preparato una via di fuga con tanto di informazioni sensibili salvate sul disco rigido e su una pennetta.

Purtroppo il suo tentativo di fuga non si dimostrerà vincente in quanto la casa dove abita insieme alla figlia e alla moglie viene circondata da Marco e da altri scagnozzi. Quando ormai si trova accerchiato, l’uomo decide di dare tutto il materiale alla bambina e di farla scappare. Marco, dopo aver ucciso il padre e la madre, cerca anche di mettere le mani sulla bambina la quale per un colpo di fortuna riesce a sfuggire, rivolgendosi ad alcune autorità che le permetteranno di lasciare il paese e di andare a vivere negli Stati Uniti d’America presso la casa dello zio Emilio.

Quest’ultimo si occupa di lei e soprattutto cerca di invitarla a frequentare le scuole, ma la bambina ha come principale obiettivo quello di apprendere l’arte dell’assassinio, in maniera tale da potersi vendicare di quanto accaduto. Lo zio le promette di impartirle tutti gli insegnamenti necessari, a patto che lei porti avanti un percorso formativo adeguato. Accade così che 15 anni più tardi, Cataleya sia diventata una donna capace di uccidere e di combattere al pari se non meglio degli uomini più addestrati. Insomma, è pronta per poter tornare in Colombia e quindi vendicarsi di quanto successo.

