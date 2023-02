Colpa delle stelle/ Su Canale 5 il film con Willem Dafoe

Colpa delle stelle, film di Canale 5 diretta da Josh Boone

Colpa delle stelle va in onda oggi, mercoledì 8 febbraio, in seconda serata a partire dalle 23.15 su Canale 5. Il film è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore statunitense John Green. Con la regia di Josh Boone i protagonisti sono interpretati dalla giovane attrice americana Shailene Woodley, nota al pubblico teen per il suo ruolo nella serie tv La vita segreta di una teenager americana, e dall’attore e disk jockey Ansel Elgort.

Nel cast Colpa delle stelle una menzione degna di nota va all’attore Willem Dafoe, attore statunitense con cittadinanza italiana, diventato famosissimo grazie al suo ruolo come Goblin nella trilogia di Spiderman. Molte musiche di musicisti e gruppi amatissimi accompagnano la pellicola, da Ed Sheeran ai OneRepublic.

Colpa delle stelle, la trama del film

Leggiamo la trama di Colpa delle stelle. Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley), è una ragazza di soli diciassette anni affetta da una grave forma di cancro da quando aveva tredici anni. I genitori la obbligano a partecipare a un gruppo di auto mutuo aiuto condotto da un ex malato di cancro, Patrick. Gli incontri si svolgono nel seminterrato di una chiesa che viene chiamato dai partecipanti nel cuore di Gesù. Un giorno, mentre Hazel esce da una di queste sedute, incontra Augustus Waters (Ansel Elgort), un ragazzo a cui è stata amputata la gamba a seguito di un osteosarcoma. Il giovane la invita a casa propria ed è qui che Hazel fa conoscere ad Augustus il suo libro preferito: Un’afflizione imperiale, dello scrittore Peter Van Houten, un americano trasferitosi in Olanda. Insieme decidono di contattare l’assistente dello scrittore e ricevono un invito a casa sua.

Purtroppo prima della partenza Hazel ha un peggioramento del suo stato di salute che mette a rischio il loro viaggio. La ragazza decide allora di allontanarsi da Augustus spiegandogli che non vuole costruire legami perché vorrebbe che meno persone possibili soffrissero al momento della sua morte. Augustus però si rifiuta di lasciarla, ormai è troppo legato a lei, e insieme partono per Amsterdam. In realtà Van Houten si rivela una vera delusione, un alcolista con un pessimo carattere, ma la sua assistente invita Hazel e Augustus a visitare la casa di Anna Frank, ed è qui che sentendo la voce registrata di Anna Hazel trova coraggio e bacia Augustus. Il ragazzo ha però nascosto una triste realtà: i risultati della PET hanno diagnosticato una terribile ricaduta e dopo poche settimane Augustus muore.

Al funerale partecipa anche Van Houten che consegna ad Hazel una lettera che Augustus aveva lasciato per lei in cui le dichiara tutto il suo amore. Le riprese si sono svolte nel 2013 tra la città di Pittsburgh e Amsterdam; il budget iniziale era di soli 12 milioni di dollari, ma il film è arrivato ad incassare ben 124.872.350 di dollari solo negli Stati Uniti, mentre in Italia è stato di 5.210.488 euro, per un totale di 307.239.013 di dollari. Nonostante sia stato vietato ai minori in diversi Paesi (per esempio negli Stati Uniti d’America è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti) ha ricevuto molti riconoscimenti sia agli MTV Awards come miglior film, miglior performance femminile e miglior bacio ma anche ai Teen Choice Award come miglior film drammatico.











