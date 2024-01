Colpo di Luna su Rai 1, 3a puntata/ Anticipazioni 26 gennaio 2024: ospiti Carlo Conti e Sabrina Ferilli

Gli ospiti della terza puntata di Colpo di Luna su Rai 1: anche Carlo Conti da Virginia Raffaele

Questa sera, venerdì 26 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1, va in onda il terzo e ultimo appuntamento di ‘Colpo di Luna‘, lo show condotto e interpretato da Virginia Raffaele. Lo studio del Teatro 5 di Cinecittà assumerà ancora una volta le sembianze di un Luna Park virtuale, all’interno del quale si alternano musica, improvvisazioni, ospiti celebri e gag esilaranti, il tutto guidato magistralmente da una straordinaria padrona di casa, Virginia Raffaele. Scopriamo dunque chi saranno gli attesi ospiti di questa sera: si parte dal conduttore Carlo Conti che intervisterà una delle nuove maschere di Virginia, Patty Pravo. E poi ancora spazio per Gigi D’Alessio pronto a intrattenere il pubblico con medley dei suoi più grandi successi.

Chi è Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ "Siamo molto simili, ci diamo stabilità a vicenda…"

Altra doppia presenza fissa a Colpo di luna di Virginia Raffaele saranno Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli. A chiudere il cast degli ospiti della terza ed ultima puntata anche: Sabrina Ferilli, la cantante Francesca Michielin e il Mago Silvan.

Come sono andati gli ascolti della seconda puntata di Colpo di Luna

Andiamo a vedere come sono andati gli ascolti della seconda puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele di venerdì 19 gennaio. I numeri raccolti sono stati tutto sommato positivi, anche se in flessione rispetto alla prima complice anche la semifinale di Supercoppa Italiana 2024 tra Inter e Lazio, che ha rubato la scena. Lo show della comica e conduttrice ha registrato 2.768.000 telespettatori con uno share del 17,4%.

Irene Ethel Mansfield, moglie Mago Silvan morta nel 2021/ "Era di una bellezza folgorante…"

Nel complesso è andata nettamente meglio la prima puntata di Colpo di Luna con 3.320.000 spettatori pari al 20% share per Virginia Raffaele su Rai1. Dati che non hanno permesso alla comica di vincere sullo show di Canale 5 Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis. E stasera verrà riproposta la sfida con l’avvincente show di casa Mediaset.

Viriginia Raffaele spiega come è nato Colpo Di Luna

Sono già due i venerdì alle spalle per Virginia Raffaele e il suo Colpo di luna. Il comedy show affidato alla celebre imitatrice e attrice romana è nato da un’idea della stessa artista, che ha spiegato in una intervista concessa a Telesette come ha avuto origine il nome del format. In prima battuta è stato un omaggio al mondo delle giostre, dei Luna Park in cui lei è nata e si è sviluppata e poi anche a due grandissimi artisti della musica Mina e Lelio Luttazzi e ad una canzone in particolare che ama scritta da quest’ultimo e cantata da Mina, intitolata La fine del mondo/Bum ahi (che colpo di Luna).

Sabrina Ferilli: “Volevo una figlia ma non ci sono riuscita…”/ La toccante confessione a C’è posta per te

Virginia Raffaele ha poi parlato a Raffaelli, rivelando altri dettagli sul suo Colpo di Luna. “Se devi fare un varietà, lo riproponi guardando i primi. Non abbiamo fatto una copia di Teatro 10, sarebbe stato impossibile copiarlo. C’è solo un’ispirazione, soprattutto per quanto riguarda la scena: il nostro studio ricorda quello di Teatro 10, con uno spazio grande, largo, quasi teatrale, dove non c’è scenografia se non l’attore e il suo ospite”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA