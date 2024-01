Virginia Raffaele, perché il suo show si chiama Colpo di Luna? “Omaggio a due mondi”/ “Sono entusiasta e tesa

Colpo di Luna, Virginia Raffaele perché il suo show si chiama così: “Omaggio a Mina e non solo”

Dopo alcuni anni, Virginia Raffaele torna in tv e lo fa in grande stile con un nuovo scintillante show che si rifà agli sfarzosi varietà di una volta. Prima del debutto la showgirl, cantante, attrice, conduttrice ma soprattutto imitatrice ha rilasciato un’intervista a TeleSette in cui ha spiegato perché il suo show si intitola Colpo di Luna, nome particolare che ha indotto Mara Venier a commettere una gaffe durante l’intervista all’imitatrice nella scorsa puntata di Domenica In.

Virginia Raffaele ha rivelato che il titolo del suo show, Colpo di Luna, è un’omaggio a due mondi. In primo luogo al mondo delle giostre, dei Luna Park in cui lei è nata e scresciuta e poi anche a due grandissimi artisti della musica Mina e Lelio Luttazzi e ad una canzone in particolare che ama scritta da quest’ultimo e cantata da Mina dal titolo La fine del mondo/Bum ahi (che colpo di Luna). Virginia durante l’intervista a TeleSette ha rivelato: “Tale testo ho scoperto che non è poi così conosciuto, ma per me è uno dei capolavori di Lelio Luttazzi, che considero un genio. In pratica, attraverso un solo titolo, rendo omaggio a due mondi che adoro e con i quali sono cresciuta”

Virginia Raffaele confessa prima del debutto di Colpo di Luna: “La vivo con tensione ed entusiasmo”

Virginia Raffaele, pur essendo un’artista che ha già ampiamente dimostrato il suo talento e che negli anni scorsi ha condotto con successo uno show in prima serata-ma su Rai2- dal titolo Facciamo che io ero, ha confessato nell’intervista rilasciata a TeleSette di provare dei sentimenti contrastanti prima del debutto di Colpo di Luna: “La sto vivendo con un po’ di tensione ma anche con entusiasmo. Ho tanta voglia di far vedere al pubblico quello che abbiamo costruito, ma non manca la giusta dose di timore.” E poi ha aggiunto che non le manca anche un pizzico di incoscienza che deve accompagnare sempre chi fa questo lavoro.

La 1^ puntata di Colpo di Luna va in onda questa sera, venerdì 12 gennaio 2024, su Rai 1. Virginia Raffaele in svariate interviste ha rivelato che in tutte le puntate ci saranno come ospiti fissi Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e Maurizio Ferrini (signora Coriandoli) mentre interverranno solo questa sera Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.











