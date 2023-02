Video clip ufficiale “L’addio”, di Coma_Cose/ Canzone Sanremo 2023, la lontananza

Coma_Cose: il video clip ufficiale di “L’addio”, perché manca il bacio?

Il video clip ufficiale di “L’addio”, brano portato dal duo Coma_Cose (Fausto Lama e California) al Festival di Sanremo 2023, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio e in un solo giorno conta più di 600.000 visualizzazioni. Il duo nella musica e nella vita privata ha conquistato l’Ariston e il pubblico nella prima puntata di Sanremo; l’essenza testo, prettamente autobiografico, è stata raccontata proprio dalla coppia prima dell’esibizione: “Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima. L’addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia”.

COMA_COSE, "L'ADDIO" A SANREMO 2023/ Bacio e promessa di matrimonio sul palco

Al racconto e all’esibizione è seguito un bacio sulle labbra tra i due per sugellare la canzone e l’amore. Il bacio è stato molto apprezzato dal pubblico, dai fan e anche dai giocatori del Fantasanremo, eppure sappiate che non è presente all’interno del video clip ufficiale L’addio, che nella sua “semplicità” si concentra invece sulla carica emotiva del brano, sugli sguardi e sulla distanza fisica dei due cantanti.

"L'ADDIO", TESTO COMPLETO CANZONE DI COMA_COSE SANREMO 2023/ Promessa di vero amore

Il video clip ufficiale di “L’addio”, il paesaggio e la lontananza simbolo di riflessione

Come preannunciato all’interno del video clip ufficiale “L’addio”, diretto da Attilio Cusani, California e Fausto, non è presente alcun bacio; i due cantanti e innamorati hanno rappresentato attraverso l’uso di immagini semplici ma d’impatto il loro momento di crisi, la lontananza fisica tra i due (inquadrati insieme solo alla fine del video e nell’intermezzo che li vede comunque separati da un “muro”) è centrale.

Per realizzare il video clip ufficiale de L’addio i due hanno scelto il meraviglioso paesaggio marittimo di “Scala dei Turchi” ad Agrigento, luogo in cui passeggiano lontani (probabilmente riflettendo sulla loro crisi amorosa) e rispecchiando così perfettamente il senso del brano. Impeccabili gli sguardi dei Colla Cose pieni di malinconia nelle fasi del videoclip in cui sono da soli per poi arrivare alla carica emotiva della scena finale del video che li vede insieme, accarezzarsi e guardarsi intensamente negli occhi esprimendo la fine del “rancore” e la pace, il nuovo inizio e la speranza di ricominciare ad amarsi più di prima. Inutile dire che il videoclip ha fatto emozionare i fan del duo e tutti coloro che hanno affrontato una situazione di crisi analoga a quella della coppia.



DUETTO COMA_COSE E BAUSTELLE, COVER SARÀ PERCHÉ TI AMO/ Web: "Pazzeschi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA