Coma_Cose/ “Vorremmo sposarci a Las Vegas. Su Sanremo…”

Reduci dal grande successo di Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”, i Coma_Cose sono stati ospiti di Oggi è un altro giorno. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli si sono raccontati senza filtri nel salotto di Serena Bortone, a partire dall’inizio della loro storia: «Io mi stavo guardando in giro, suonavo già ma avevo un po’ attaccato il microfono al chiodo, ho conosciuto Francesca e abbiamo iniziato a lavorare insieme», le parole di Fausto.

Francesca ha poi spiegato: «Ci siamo trovati nello stesso momento, eravamo allineati. Era un momento un po’ fermo, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare qualcosa insieme. Ci siamo dati una mano per uscire fuori da quel momento». La cantante dei Coma_Cose ha successivamente evidenziato: «Ero un po’ disillusa rispetto a quello che volevo fare, mi ero fermata, mi ero seduta un po’».

COMA_COSE: “VORREMMO SPOSARCI A LAS VEGAS”

«Di Francesca ho scoperto che è una persona su cui posso contare, mi ha tirato fuori un po’ di grinta, io sono timido e remissivo, lei è più energica», ha spiegato Fausto, ma i Coma_Cose non sempre vanno d’amore e d’accordo: «Litighiamo sempre, tutti i giorni, la pensiamo diversamente su tutto e c’è un costante confronto. Litighiamo ma poi passa subito». «Vorremmo sposarci a Las Vegas», ha rivelato col sorriso Francesca: «Mi piacerebbe sposarmi come le coppie country, come Elvis». Fausto ha poi aggiunto: «Per me è la donna più bella del mondo, l’ho pensato subito appena l’ho vista. Poi il sentimento è cresciuto con il passare del tempo. Quando l’ho vista aveva dei pantaloni viola, era vestita in modo strano». Francesca sul primo incontro ha rimarcato: «Mi ha colpito molto il fatto che quando ci siamo conosciuti gli ho parlato molto della mia storia e mi ha ascoltato in modo interessato, mi ha fatto sfogare. Non ci sono persone in grado di ascoltare. Gli ho raccontato alcune cose che mi avevano turbato nella mia vita, era un periodo molto turbolento. Lui mi ha fatto tirare fuori tutto».

