Sapere come controllare i debiti con il fisco è importante per poter avere una situazione chiara e soprattutto per conoscere i rischi legati alla situazione debitoria. Soltanto nel 2024 i contribuenti che non hanno pagato tutte le cartelle esattoriali hanno totalizzato 1.207 miliardi di euro.

Grazie all’evoluzione tecnologica e dell’online, oggi è divenuto più semplice poter controllare i propri debiti direttamente online. Quel che occorre è essere in possesso dell’autenticazione digitale (CIE, CNS o SPID) ed entrare nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione.

Come controllare i debiti del fisco in modo semplice

Se si vuol sapere come controllare i debiti del fisco è possibile – come anticipato – farlo in modo autonomo e con pochi click online. È sufficiente accedere alla sezione “Situazione debitoria consulta e paga” e controllare le cartelle esattoriali da dover estinguere.

Una volta effettuato l’accesso alla sezione predisposta (e relativa alla situazione debitoria) è possibile:

Elenco di ogni cartella esattoriale: è previsto un elenco di tutte le cartelle esattoriali che mostrano l’ammontare del debito, quelli da pagare e quelli eventualmente saldati. Rateizzazioni: è possibile consultare la sezione inerente alle rateizzazioni in corso e gli addebiti futuri. Procedure per recuperare il debito: vengono fornite eventuali informazioni su procedure attuate per recuperare forzatamente il debito.

All’interno della sezione è possibile controllare le singole schede così da accedere alle informazioni più importanti a cui è possibile risalire: agli enti creditori, alla somma realmente dovuta e allo stato dei pagamenti.

Come saldare il debito online

I contribuenti che possono e vogliono regolarizzare la propria situazione debitoria possono farlo comodamente online e con qualche click. Sempre su “Consulta e Paga” possono procedere al pagamento immediato o rateizzato sfruttando il circuito PagoPA.

Chi sta effettuando l’operazione da mobile può fare lo stesso scaricando l’applicazione Equiclick. Anche in questo caso la semplicità di consultazione è la medesima così come l’accesso tramite SPID, CNS oppure CIE.

In caso di difficoltà su come controllare i debiti del fisco e/o pagarli, è possibile prenotare un appuntamento allo sportello virtuale o fisico dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione.