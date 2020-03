Come è morto Rino Gaetano/ Incidente oppure no? (Grazie dei fiori)

Come è morto Rino Gaetano? L’artista di Gianna è prematuramente scomparso all’età di 31 anni in un terribile incidente stradale, ma restano ancora oggi dei dubbi. Era il 2 giugno del 1981 quando il cantautore di Gianna muore in un incidente stradale sulla via Nomentana a Roma. Un evento tragico per il cantante che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici. Erano le ore 3.55 del mattino quando, a bordo della sua Volo 343, Rino si ritrova nella corsia opposta e si scontra con un camion. L’impatto è inevitabile, ma ancora oggi sono tanti i misteri intorno alla sua scomparsa. Cosa è successo quella tragica notte del 2 giugno del 1981? Possibile che il cantante abbia avuto un colpo di sonno? Oppure è stato colto da un malore improvviso o semplicemente dietro il suo ritrovarsi sulla corsia opposta è stato un semplice errore di distrazione? Non è dato saperlo, ma da quella tragica notte ancora oggi tanti sono i dubbi da chiarire.

Rino Gaetano, il mistero sulla morte

Sta di fatto che, subito dopo l’incidente col camion, un’ambulanza arriva sul luogo dello scontro per soccorrere il cantante, ma una volta arrivata all’ospedale più vicino non c’erano letti disponibili. Rino Gaetano riportava una gravissima ferita al cranio e al torace così l’ambulanza ha cercato di trasportarlo in 4 cliniche, ma tutte rifiutarono il ricovero. Alla fine il cantante fu ricoverato al Gemelli di Roma, ma oramai era passato troppo tempo dal terribile impatto. La morte di Rino Gaetano è ancora oggi un mistero e tanti, tantissimi sono i dubbi circa quella notte. Per molti il cantante era uno dei membri della massoneria; a sostenere questa scuola di pensiero anche Bruno Mautone, autore del libro “Chi ha ucciso Rino Gaetano” che è convinto che dietro la morte del cantautore di Crotone ci sia ben altro. “Rino Gaetano era depositario di informazioni riservatissime e frequentatore di ambienti politici. Un manager dell’artista, suo caro amico, era in simbiosi con personaggi di spicco della politica, della massoneria e addirittura con i Servizi Segreti” ha dichiarato l’autore facendo notare come in molti brani dello stesso Gaetano ci siano dei riferimenti da non sottovalutare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA