Come evitare il cancro/ Anche una vita salutare non scongiura il rischio: l’importanza dell’attività fisica

Il Suddeutsche Zeitung ha dedicato un articolo ai rischi contro il cancro e ad alcune abitudini che è bene prendere o evitare per scongiurare il più possibile il rischio di poterlo contrarre. A volte infatti anche tenere uno stile di vita sano non rappresenta una garanzia totale contro qualsiasi forma tumorale. Sicuramente fumo e alcol sono tra i principali ‘stimolanti’ del cancro, quindi evitarli costituisce già un passo avanti. È bene escludere poi dalla propria alimentazione cibi che contengono sostanze nocive per il nostro organismo e svolgere, se possibile, esercizio fisico quotidiano.

Un team internazionale di ricercatori ha dimostrato che anche piccoli ma intensi sforzi nella vita di tutti i giorni possono contribuire in modo significativo a mantenere basso il rischio di tumori. Nello specifico sulla rivista scientifica ‘JAMA Oncology‘, gli scienziati dell’Università di Sydney hanno dimostrato che alcuni tipi di cancro hanno meno probabilità di svilupparsi con solo pochi minuti di attività fisica intensa nella propria routine quotidiana. Basterebbero anche solo 4-5 minuti al giorno per ridurre il rischio di cancro fino al 32%. Insomma, basterebbe mantenere costantemente in moto l’organismo con attività comuni come portare borse pesanti della spesa, fare lavori domestici impegnativi o correre con i bambini. Quest’insieme di gesti sono stati definiti dai ricercatori ‘attività fisica intermittente vigorosa’, o in breve VILPA.

MAGGIORI RISCHI PER CANCRO AL SENO, AL RETTO, AL POLMONE E ALL’UTERO SENZA ESERCIZIO FISICO

Il responsabile del citato studio, Emmanuel Stamatakis, in un comunicato stampa della sua università ha dichiarato che “la maggior parte degli adulti di mezza età che non fa esercizio fisico regolarmente ha un rischio leggermente maggiore di tumori“. I tipi di cancro a cui potrebbero essere più sottoposti senza un minimo di attività sono i tumori del polmone, del seno, del retto o dell’utero. Lo sport quindi, anche se moderato, fungerebbe da ‘agente protettivo’ contro queste forme tumorali. In base alla ricerca, a quanto pare, è tutta una questione di benefici aggiunti per l’organismo, che si possono già registrare se le persone hanno il fiatone almeno una volta al giorno.

Lo studio è solo una ricerca osservazionale la cui relazione causale non può essere dimostrata. Tuttavia, i ricercatori sospettano che l’attivazione del sistema cardiovascolare e del metabolismo durante la breve attività fisica migliori la sensibilità all’insulina e allo stesso tempo stimoli i processi antinfiammatori, riducendo così i rischi di cancro.











