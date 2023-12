Come festeggiare Capodanno in modo green/ Spunti e idee per un 2024 ecosostenibile: niente fuochi d’artificio

Come festeggiare il Capodanno in modo green? Le persone che se lo domandano, dato l’inquinamento sempre più preoccupante, sono numerose. È per questo motivo che abbiamo deciso di raccogliere le migliori idee per festeggiare l’arrivo del 2024 strizzando l’occhio all’ambiente. Dobbiamo avvertirvi, però, che dovrete rinunciare a qualcosa, ad esempio i fuochi d’artificio, che possono essere molto dannosi per l’aria che respiriamo.

Per coloro che celebrano questa ricorrenza in casa, può essere molto semplice stare attenti all’eco-sostenibilità. Per allestire l’ambiente, infatti, è sufficiente usare decorazioni riutilizzabili o realizzate con materiali riciclati. Inoltre, è possibile anche optare per il fai da te, con materiali naturali come pigne e rami oppure vecchie stoffe. Un aspetto importante è quello relativo alle luci: usa illuminazioni a LED a basso consumo energetico e spegnile quando non sono necessarie. Infine, attenzione al menu. Prepara cibo a base di ingredienti a chilometro 0 e di stagione, senza eccedere con le porzioni. In questo modo ridurrai gli sprechi. Se non dovessi riuscirci, puoi utilizzare gli avanzi in piatti svuotafrigo nei giorno successivi.

Come festeggiare Capodanno in modo green: non solo a casa

Non hai intenzione di festeggiare il Capodanno a casa, ma vuoi ugualmente farlo in modo green? La buona notizia è che ci sono dei consigli anche per coloro che celebrano questa ricorrenza fuori. Il trucco è partecipare a eventi ecosostenibili. Di sicuro i concerti e gli spettacoli organizzati all’aperto sono favoriti rispetto a quelli al chiuso, come i Cenoni a ristorante, dove spesso gli sprechi sono ingenti. Ma non solo. Puoi stare attento ai menu proposti, opta per quelli che hanno prodotti a chilometro e/o biologici, e recarti nel luogo prescelto coi mezzi pubblici, in bicicletta o con un’auto elettrica.

Infine, non dimenticare che puoi fare tanto per l'ambiente anche nel tuo piccolo. Prenditi un po' di tempo per riflettere sulle tue abitudini e per pianificare degli obiettivi da rispettare nel nuovo anno per rendere il tuo stile di vita più sostenibile.











