Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste? Anticipazioni ultima puntata del 4 febbraio 2025: Giovanni vuole smascherare Federica

Finalmente ci siamo, martedì prossimo 4 febbraio 2025 andrà in onda l’ultima attesissima puntata della fiction di Rai1 carica di tensione e suspence con protagonisti Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino, Marco Rossetti ed Alessio Vassallo. Un gruppo di ospiti dell’Hotel Cima Paradisi è rimasto bloccato a causa di una valanga, l’arrivo dei soccorsi sembrava aprire la strada alla salvezza e invece la situazione non è per niente come sembra ma come finisce Blackout 2 Le verità nascoste? Tutti i misteri ed i segreti verranno a galla? E soprattutto si scoprirà nel dettaglio che cosa è successo fuori dalla Valle del Vanoi.

Dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, si scopre che cosa succederà nell’ultima puntata. Il primo episodio si intitola Oltre La Valle e ruota attorno alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti, ma l’elicottero che avrebbe dovuto trasportarli a Valle subirà un guasto, il soccorritore Angelo (Alessio Vassallo) e Giovanni (Alessandro Preziosi), che vuole smascherare Federica (Adele Dezi) cercheranno di ripararlo ma Angelo mentre di giorno lo ripara di notte lo demolisce di nuovo: sa che quello che c’è a Valle è molto peggio dell’essere rimasti bloccati nell’hotel. Tuttavia ben preso non avrà scelta e dovrà prendere una drammatica decisione che potrebbe costargli molto caro.

Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, come finisce l’ultima puntata: doppio gioco di Marco

Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste? Dalle anticipazioni si scopre che il secondo episodio di puntata si intitola Le verità nascoste Giovanni sarà sempre più convinto che Federica nasconda qualcosa e dopo le misteriose morti di Umberto e di Natasha non avrà dubbi sul fatto che ci sia un assassino tra loro e molto probabilmente non sono soli nella Valle. Per questo motivo Lo Bianco cercherà l’aiuto di Marco per scoprire che cosa nasconde la poliziotta. Nel frattempo Elena scoprirà l’esistenza di un bunker vicino all’albergo e subito avviserà il padre Giovanni che, grazie a lei riuscirà a fuggire.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che nel frattempo saliranno sulla montagna dei malviventi alleati di Federica, costoro rinchiuderanno tutti i sopravvissuti in un magazzino tranne Marco e la sua famiglia, perché? L’uomo fa il doppio gioco ed è un loro alleato? Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste? Giovanni nel frattempo raggiungerà l’hotel e ci sarà la resa dei colpi senza esclusione di colpi che porterà a scoprire tutte le verità nascoste al di fuori della Valle ma anche all’interno e Giovanni potrebbe rischiare la vita. L’appuntamento con l’ultima puntata della fiction di Rai1 è per martedì 4 febbraio 2024 sempre in prima serata su Rai1 e in diretta streaming su Raiplay.