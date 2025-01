Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste 3a puntata, 28 gennaio 2025: il piano diabolico di Federica

Si entrerà sempre più nel vivo delle trame nella prossima puntata di Blackout 2 Le verità nascoste, la fiction di Rai1 con Alessandro Preziosi basata sul mistero, segreti ed omicidi inspiegabili è che ha conquistato il pubblico di Rai1. Cosa succederà? Dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste della 3a puntata in onda martedì prossimo, 28 gennaio 2025, si apprende che verranno fuori delle sconvolgenti novità che riguarderanno soprattutto le new entry, ovvero i soccorritori Angelo e Federica: chi sono davvero e che cosa nascondono? La serie ruota attorno ad un gruppo di sopravvissuti ad una valanga e bloccati in un Hotel tra difficoltà nelle relazioni personali, istinto di sopravvivenza ma anche misteri e delitti.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Blackout 2 fiction di Rai1 si scopre che i sospetti di alcuni dei sopravvissuti erano fondati, nella Valle del Vanoi ci sono dei militari russi, cosa ci fanno e perché sono lì? E non è tutto perché Giovanni ed un altro gruppo di ospiti dell’Hotel inizieranno a perlustrare la zona per scoprire dove si trova il militare russo e troveranno un nascondiglio/ rifugio, inizieranno a cercare e troveranno qualcosa di molto importante: un taccuino identico a quello conservato nella cassaforte. Nel frattempo Giovanni nutrirà dei sospetti su Federica, l’Ispettrice avrà dei comportamenti strani e bizzarri a cui gli altri non sembrano fare attenzione. E invece proprio Federica nasconde un segreto e si dimostrerà disposta a tutto, persino ad uccidere, pur di ottenere i suoi scopi.

Blackout 2 Le verità nascoste, anticipazioni prossima puntata 28 gennaio 2025: Nathasha trovata in fin di vita

Le anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste della prossima puntata, 28 gennaio 2025, svelano inoltre che la giovane russa Nathasha di nascosto da tutti gli altri fuggirà dall’ albergo con il taccuino ma perché questo oggetto è così prezioso? Perché al suo interno ci sono delle coordinate che indicano un luogo sicuro nella Valle del Vanoi in cui potranno nascondersi quando ciò che ha distrutto il mondo fuori verrà anche li. Nel frattempo Lidia pur di impedire a Nathasha di scappare le sparerà ad una gamba. La ragazza invece riuscirà a fuggire ed anche a decifrare le coordinate ma nel bunker non arriverà mai viva perché verrà uccisa prima: chi l’ha uccisa e perché? Ma i colpi di scena non sono finiti qui, quello che tutti loro non sanno è che nel bunker non c’è spazio per tutti e Federica, per far entrare i suoi alleati, farà in modo che siano eliminati tutti gli ospiti dell’albergo. Svelate le anticipazioni di Blackout 2 Le verità nascoste non resta che ricordare che l’appuntamento con la 3a puntata è per martedì 28 gennaio 2025 sempre in prima serata su Rai1 ed in diretta streaming su Raiplay.