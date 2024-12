Come finisce Don Matteo 14? Anticipazioni sul gran finale di stagione: Giulia dichiara il suo amore a Diego

Manca poco all’ultima attesissima puntata ed al gran finale di stagione di Don Matteo 14 che andrà in onda giovedì 19 dicembre 2024 in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa e dalle anticipazioni si scopre che sarà un finale imperdibile con tanti colpi di scena e risvolti inaspettati e finalmente accadrà quello che i fan di una delle coppie di questa stagione aspettano da tempo: Giulia dichiarerà il suo amore a Diego. Facendo un passo indietro il Capitano Martini è da sempre innamorato della sua ex fidanzata la PM Vittoria Guidi senza mai rassegnarsi all’idea che la sua ex si sia rifatta una vita con un altro uomo, Egidio.

Don Matteo 14 anticipazioni, chi sceglie Diego tra Giulia e Vittoria?/ Scoppia la protesta tra i fan

Le cose cambiano e tutto viene scombinato quando Vittoria, dopo essersi resa conto di non amare Egidio, lo lascia e corre dall’ex fidanzato. Tra Vittoria e Diego scatta un bacio a cui assiste accidentalmente Giulia, sorella di Don Massimo e innamorata del Capitano Martini. Ed a questo punto che Giulia, con l’aiuto del Maresciallo Cecchini e di Egidio escogiterà un piano per far lasciare Diego e Vittoria. Cosa succederà nella prossima puntata? Come finisce Don Matteo 14? Nel gran finale di stagione Giulia troverà il coraggio di dichiarare il suo amore a Diego, ma quest’ultimo chi sceglierà?

Cos'è successo a Tommasi in Don Matteo 14: qual è il segreto sulla morte di Patrizia Cecchini/ Spoiler finale

Anticipazioni finale di stagione di Don Matteo 14: scelta difficile per Don Massimo

Come finisce Don Matteo 14? Dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre che molte questioni verrà risolte o chiarite. Cos’è successo a Patrizia Cecchini, la figlia del Maresciallo? Chi e perché ha aggredito il Colonello Giulio Tommasi? Ed ovviamente non mancheranno i piccoli guai e problemi che vedranno coinvolto il Maresciallo Cecchini. Al centro delle trame troverà spazio anche Don Massimo, che prenderà una decisione molto importante. Nella cittadina di Spoleto i detenuti verranno coinvolti in un’importante recita per la settimana di Pasqua, la Domenica delle Palme, sotto la direzione del Maresciallo Cecchini, la recita sarà incentrata sulla vita di Gesù ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo e il personaggio di Raoul Bova sarà costretto a prendere una decisione importante.