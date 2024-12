Come finisce Il Conte di Montecristo, serie tv di Canale 5? Anticipazioni ultima puntata del 27 dicembre 2024

Canale5 ha deciso di trasmettere in due parti il film che è uscito in Francia lo scorso 28 giugno 2024 e che ha incassato 1.187.240 euro nella prima settimana di programmazione. È una produzione internazionale e il film-evento vede nel Pierre Niney e Pierfrancesco Favino. Nuovo adattamento del romanzo di Alexandre Dumas, è diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière e la prima puntata sta andando in onda questa sera, giovedì 26 dicembre 2024 mentre l’ultima andrà in onda domani, venerdì 27 dicembre 2024 ma come finisce Il Conte di Montecristo, serie tv di Canale5?

Dalle anticipazioni Il conte di Montecristo sulla puntata finale si scopre che dopo 14 anni di tormento, solitudine e disperazione, Edmond riesce a evadere dal carcere in cui è stato ingiustamente rinchiuso e giura vendetta su coloro che hanno partecipato al complotto. Preso possesso del tesoro dell’Abate Faria, Dantès ritornerà in Patria ricco e potente, adottando numerose identità, tra cui l’Abate Busoni, Lord Wilmore e, ovviamente, il Conte di MonteCristo. E sarà attraverso queste identità, in particolare quella del Conte, che Edmond consumerà la propria feroce vendetta su coloro che l’hanno tradito.

Anticipazioni Il Conte di Montecristo ultima puntata del 27 dicembre 2024: la vendetta del ricco e potente MonteCristo

Come finisce Il Conte di Montecristo, serie tv di Canale5? Le anticipazioni sulla puntata finale svelano che la storia riprenderà da un Edmond Dantes ormai adulto che ha assunto l’identità del ricco e potente Conte di Montecristo intenzionato a vendicarsi di tutti coloro che lo hanno tradito. Nello specifico la sua vendetta sarà spietata nei confronti di Fernand Mondego, colui che anni prima denunciò anonimamente accusandolo di essere un agente bonapartista. E poi contro Gérard de Villefort, colui che pur sapendo dell’innocenza di Dantès e pur avendo i mezzi per scagionarlo aveva deciso di lasciarlo in prigione per non mettere a rischio la propria posizione sociale e la propria carriera professionale e politica. Dantes si fermerà solo nei confronti di Danglars di fronte al suo sincero pentimento dopo averlo portato al tracollo finanziario.