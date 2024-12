Anticipazioni Il Conte di Montecristo, puntata di oggi

Canale Cinque ha deciso di fare un grande regalo per i fan, questa sera giovedì 26 dicembre e domani venerdì’ 27 dicembre 2024 andrà infatti in onda il film Il Conte di Montecristo, suddiviso in due puntate, con il bravissimo Pierre Niney da protagonista e Pierfrancesco Favino, ormai una star acclamata in tutto il mondo e non solo in Italia. E le anticipazioni Il Conte di Montecristo già per questa sera prevedono scintille e colpi di scena, con la trama che ci riporta indietro nel tempo fino al 1800, più nel dettaglio la storia è ambientata tra Italia, Francia e Mediterraneo, negli anni tra il 1815 ed il 1838, tra il regno di Luigi XVIII di Borbone e quello di Luigi Filippo d’Orléans. Il giorno in cui Napoleone decide di abbandonare l’Elba, un marinaio 22enne (Niney), sbarca a Marsiglia per il suo matrimonio. Ma, vittima di un complotto, il ragazzo viene rinchiuso nello Château d’If, un complicato carcere su un’isoletta a qualche miglia di distanza da Marsiglia.

Una reclusione di 14 anni al termine della quale, come ci rivelano le anticipazioni Il conte di Montecristo, il nostro protagonista riuscirà a evadere, dopo essere stato istruito e cresciuto da un compagno in quel lasso di tempo.

Anticipazioni Il Conte di Montecristo, Dantes consumerà la sua vendetta

Stando alle anticipazioni Il Conte di Montecristo regalerà grandi colpi di scena, quando Dantes riuscirà a evadere e costruirsi una nuova vita grazie a un ricco tesoro nascosto proprio sull’Isola di Montecristo. Il protagonista cercherà di passare per l’abate Busoni e conte di Montecristo e in questa maniera cercherà di costruire la sua vendetta personale sui tre traditori che lo hanno condannato alla reclusione in passato.

Nel cast de Il Conte di Montecristo troveremo anche Bastien Bouillon è Fernand de Morcerf, Anaïs Demoustier è Mercédès de Morcerf, Anamaria Vartolomei che invece interpreta Haydée.