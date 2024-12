Come finisce Il Patriarca 2? Neva Leoni si sbilancia e anticipa: “Avremo una conclusione di stagione”

Manca poco al gran finale di stagione della fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola, questa sera andrà in onda la quarta puntata mentre l’ultima puntata è fissata per il 20 dicembre 2024. Come finisce Il Patriarca 2? Che cosa succederà a Nemo Bandera ed a tutti gli altri protagonisti? Un clamoroso spoiler lo ha fornito l’attrice Neva Leoni, già interprete in tante soap e fiction di successo come Cuori e Il Paradiso delle Signore. La 33enne in un’intervista rilasciata a Lavocedelloschermo ha rivelato che, a differenza della prima, la seconda stagione avrà un finale chiuso.

Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata 13 dicembre 2024/ Mario rischia la vita per salvare Lara

Nel dettaglio, Neva Leoni su come finisce Il Patriarca 2 e la possibilità di una terza stagione ha rivelato: “Credo che una storia possa andare avanti per sempre, ma il finale della seconda non lascerà le persone con l’amaro in bocca com’è accaduto con la prima stagione.” E subito dopo è scesa più nel dettaglio: “Avremo una conclusione di stagione, ma se si vorrà andare a esplorare ci sarà modo di farlo e sono davvero curiosa di capire che cosa potrebbe succedere a questi personaggi in un’ipotetica terza stagione. Ma non posso dire di più…” Insomma non rimarranno trame aperte e vicende a metà, si capirà come finirà la guerra tra Nemo e Raoul Morabito, se Mario e Lara si metteranno insieme e che scelta farà Nina che nel frattempo rimarrà incinta del compagno.

Il Patriarca 2, Giorgio Belli svela: "Daniel sarà costretto a fare i conti con Raoul"/ "Nasconde un segreto"

Il Patriarca 2, Neva Leoni sul suo personaggio: “Lara è incastrata, impersonato la sua rabbia con il dolore per la morte di mio padre”

Durante l’intervista, Neva Leoni ha anche tratteggiato meglio il suo personaggio di Lara Bandera ne Il Patriarca 2: “È profondamente incastrata in una modalità con la quale non vuole avere niente a che fare ma che non riesce a scrollarsi di dosso. È una persona che ha cercato per una vita di allontanarsi da un certo tipo di mondo, ma non è riuscita a farlo e adesso vive con le conseguenze che ciò comporta. Ha subìto un grande abbandono da parte del padre, che nonostante abbia perdonato la mette in una situazione molto complessa e pericolosa, in cui è costretta a farci i conti dalle circostanze ma dalla quale vorrebbe starne fuori.” E poi ha aggiunto come si è preparata al meglio per interpretare il suo primo ruolo drammatico: “Il sentimento che prova costantemente Lara è quello della rabbia, motivo per cui ho incanalato il dolore che mi accompagnava in quei giorni a causa della perdita di mio padre e ho potuto trasmetterlo al mio personaggio.”