In attesa di scoprire la prima parte della trama di ‘Màxima’ – serie tv in onda da questa sera su Rai Uno con i primi 3 episodi – molti si staranno già chiedendo: ma come finisce Maxima? Trattandosi di una storia vera, non è difficile dedurre come l’epilogo delle avventure raccontate sia più che lieto. Ma ovviamente, l’attenzione non può che essere rivolta alle angherie che hanno dovuto vivere i protagonisti prima di poter vivere a pieno la propria storia d’amore con sullo sfondo i doveri politici. Scopriamo dunque le anticipazioni per l’ultima puntata – domani 3 settembre 2024 – e soprattutto come finisce Màxima.

Le anticipazioni di Màxima per l’ultima puntata in onda domani – 3 settembre 2024 – portano inevitabilmente il focus su come finisce la serie tv. Chiaramente, trattandosi di una storia vera, il finale nella vita reale è ancora tutto da scrivere; nell’opera televisiva invece la sceneggiatura ci offre una rivisitazione che chiude il cerchio del racconto. Come vedremo nei primi 3 episodi in onda questa sera, le dinamiche politiche porteranno ad una serrata ostruzione alla relazione tra la protagonista – Màxima Zorreguieta – e l’allora principe Willem-Alexander che ovviamente sfoceranno in conseguenze non da poco in vista dell’ultima puntata. Un ostacolo significativo è il passato controverso del padre di Máxima, Jorge Zorreguieta che ha avuto un ruolo come ministro nel regime dittatoriale di Videla in Argentina

Dopo la tempesta, arriva il sereno: ecco come finisce Màxima…

La situazione che si presenterà ai telespettatori apparirà sempre più ostica, difficile da dirimere per le tante questioni in gioco che sembreranno ben più grandi di una ‘semplice’ storia d’amore. Ma quindi come finisce Màxima? Le anticipazioni dell’ultima puntata – in onda domani, 3 settembre 2024 su Rai Uno – raccontano di un momento cruciale scatenato dal tentativo del parlamento dei Paesi Bassi di bloccare l’ascesa al trono dell’allora principe Willem-Alexander.

L’ovvia conseguenza di una tale ‘crisi’ politica è un riflesso nella storia d’amore tra i protagonisti, Màxima e Willem-Alexander. Willem-Alexander si trova costretto a cercare un delicato equilibrio tra il suo amore per Máxima e le pressioni politiche e familiari. Troppo incessante l’attenzione mediatica, troppo forte il peso dei doveri e oneri politici? Tutt’altro, a rischio di perdere qualsiasi incarico sociale di spicco, anche a costo di ritrovarsi contro il mondo politico e i propri connazionali, Màxima e Willem-Alexander convolano a nozze portando a compimento la propria favola d’amore che ancora oggi, nella realtà prosegue a gonfie vele con l’aggiunta dei titoli di re e regina dei Paesi Bassi.

