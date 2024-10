Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, ultima puntata del 1 novembre 2024

Si è arrivati al gran finale di stagione della fiction di Canale 5 incentrata sul conflitto tra gli Straziota da una parte e i De Santis dall’altra e in mezzo Michele con la sua nuova identità, quella di Francesco Falco, e nell’ultimo imperdibile appuntamento ci sarà la resa dei conti. Le anticipazioni sulla prossima puntata di Storia di una famiglia perbene 2, infatti, svelano che Francesco continuerà il suo piano per incastrare il padre Nicola ed i fratelli. Tuttavia mentre il boss si fida del giovane Carlo non solo è geloso del rapporto tra il padre e falco ma sarà sempre più diffidente nei suoi confronti.

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 dell’ultima puntata, in onda il 2 novembre 2024, infatti svelano che Carlo inizierà ad indagare su Francesco Falco per capire meglio chi è e cosa ha fatto in passato e riuscirà ad arrivare alla verità. Quando Carlo sarà convintissimo che Falco in realtà è suo fratello Michele lo minaccerà apertamente. Per Francesco/Michele la situazione sarà sempre rischiosa: morirà? In sua difesa arriverà Maddalena, l’intervento della donna riuscirà a salvare la vita a Falco?

Come finisce Storia di una famiglia perbene 2? Anticipazioni ultima puntata: Maria scopre che Michele è vivo

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 rivelano che non mancheranno dei toccanti colpi di scena nell’ultima puntata della fiction di Canale5. Carlo scoprirà che Francesco è in realtà suo fratello Michele e cercherà di fargliela pagare. Michele rischierà di morire ancora una volta e la sua unica speranza risiederà nell’intervento di Maddalena. E non è tutto perché anche Maria, ancora sconvolta per la tragica morte del padre, inizierà a nutrire dei dubbi sul giovane ed anche lei arriverà alla verità. Michele è vivo ma ha cambiato faccia e identità. Come finisce Storia di una famiglia perbene 2? Ci sarà finalmente il lieto fine per i protagonisti? Per saperlo non resta che guardare l’ultima puntata in onda venerdì prossimo, 1 novembre 2024, sempre in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa.