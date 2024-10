Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, 3a puntata 25 ottobre 2024: Francesco si infiltra tra gli Straziota

Entra sempre più nel vivo la fiction di Canale 5 tratta dal romanzo di Rosa Ventrella nel 2018 e dalle anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 si scopre che continueranno le vicende dei De Santis e degli Straziota con colpi di scena e risvolti inaspettati. Innanzitutto Maria inizierà a porsi domande e dubbi su Francesco Falco, perché il misterioso imprenditore e molto vicino e protettivo con lei e la sua famiglia. E sarà sempre più vicino sullo scoprire la verità. Da parte sua, invece, Michele Straziota inizierà a infiltrarsi nella sua famiglia per incastrare tutti.

E stando quanto riportano le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 della prossima puntata in onda venerdì 25 ottobre 2024, infatti, rivelano che Francesco Falco cercherà di convincere in tutti i modi gli Straziota a fare accordi con Palmisano. Il suo comportamento, però, potrebbe costargli molto caro perché Carlo inizierà ad essere molto geloso di lui. Nel frattempo Maria tra mille difficoltà continuerà a crescere il suo bambino con l’aiuto dei genitori Antonio e Teresa. La coppia è ormai un punto di riferimento per tutte le persone ‘perbene’ del quartiere.

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni 3a puntata del 25 ottobre 2024: Carlo trama un’imboscata contro Francesco

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 svelano che ad un certo punto la situazione prenderà una piega inaspettata e violenta, Carlo Straziota geloso del rapporto del padre Nicola con Carlo farà di tutto per fargliela pagare. Il giovane arriverà fino al punto da tendere un’imboscata per far saltare l’accordo tra gli Straziota e i Palmisano pur di vendicarsi di Francesco Falco e quest’ultimo rischierà grosso.

Insomma non mancheranno i colpi di scena anche nella prossima puntata della fiction di Canale5 che vede nel cast Antonio De Santis (Giuseppe Zeno), Teresa De Santis (Simona Cavallari), Nicola Straziota (Vanni Bramati), Michele Straziota/Francesco Falco (interpretato da Carmine Buschini e Alex Lorenzini), Maria De Santis (Federica Torchetti), Carlo Straziota (Alessio Gallo), Angelica Straziota (Sonia Aquino), Antonietta De Santis (Elena Cantarone), Salvo Straziota (Vito Mancini), Giuseppe De Santis (Eugenio Ricciardi), Pinuccio (Mimmo Mancini), Racchino (Pierfrancesco Nacca) e Maddalena Vitale (Chiara Vinci).

