Com’è finita tra Sofia e Alfred dopo Temptation Island 2024? Segnalazione bomba: “È già finita”

Dopo l’infuocato falò di confronto tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator nel reality, il giovane è andato a sfogarsi con la tentatrice Sofia Costantini. Durante il viaggio nei sentimenti, infatti, Alfred si è avvicinato molto alla single Sofia. Il giovane ha deciso di uscire con la tentatrice ma com’è finita tra Sofia Costantini e Alfred Ekhator dopo Temptation Island 2024? Si sono lasciati o stanno ancora insieme? Nei giorni scorsi un’interessantissima segnalazione l’ha fornita l’esperta di gossip Deianira Marzano: Alfred e Sofia si sono lasciati.

Nel dettaglio, infatti, una follower dell’esperta di gossip le ha segnalato di conoscere bene persone molto vicine alla tentatrice che le hanno rivelato cos’è successo dopo il reality tra Sofia e Alfred: “Sofia ora si sente e si vede con un mio amico con cui si frequentava prima di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia…” Ed in conclusione non è mancata una frecciata ad entrambi: “Mi fa piacere perché per come si è comportato Alfred ha trovato una peggio di lui.”

Sofia e Alfred si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? “Lei ora si vede con uno”

Il percorso di Alfred Ekhator è stato contraddistinto dall’approfondita conoscenza con la single Sofia Costantini, durante la quale non sono mancati momenti hot e palpeggiamenti fino ad un appassionante bacio che ha sconvolto la sua fidanzata. Anna, delusa e amareggiata dagli atteggiamenti del suo fidanzato ha immediatamente chiesto il falò di confronto per troncare ma anche Alfred a sua volta ha chiesto il falò per chiudere con Anna e confessarle i suoi sentimenti nei confronti di Sofia. Alla fine Sofia e Alfred sono usciti insieme da Temptation Island 2024 ma, stando alla segnalazione bomba riportata da Deianira Marzano, tra i due dopo poca sarebbe finita. Sofia Costantini e Alfred Ekhator si sono lasciati?