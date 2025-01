Finale BlackOut Vite Sospese, come è finita la scorsa stagione della serie con Alessandro Preziosi

Con l’inizio della nuova serie BlackOut 2 – Le Verità Nascoste su Canale 5, i telespettatori si chiedono com’è finito BlackOut Vite Sospese, primo capitolo della fiction che ha chiuso i battenti il 6 febbraio 2023. Sono passati due anni, dunque, dalla fine della meravigliosa serie ambientata nella vallata alpina, bloccata da una valanga. Ambientata nel bellissimo albergo montano, la serie con Alessandro Preziosi piena di tensione e misteri. Andiamo a scoprire com’è finito BlackOut Vite Sospese per ritrovarci preparati alla seconda stagione.

L’ultimo episodio di BlackOut Vite Sospesesi intitola “Rivelazioni”. Nella puntata andata in onda per l’ultima volta nel febbraio 2023 abbiamo visto Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) fare una confessione alquanto drammatica a suo figlio Riccardo. Gli deve dire qualcosa di molto forte, che probabilmente non potrà mai accettare: rivela di essere collaborare per il fratello camorrista. La sua mansione è quella di ripulire i soldi sporchi, ma giura al figlio di non essere un assassino e di non aver mai ucciso nessuno. Anche Claudia fa una scoperta incredibile: Irene fa la prostituta, ha una doppia vita ed è costretta a vendere il suo corpo da suo fratello.

BlackOut Vite sospese, il significato dell’aurora boreale nella puntata finale

I fan di BlackOut Vite sospese si chiedono anche chi sia il vero assassino della prima stagione della serie con Alessandro Preziosi. Ebbene, c’è una risposta. Umberto uccide Ruggero così che lui non risponda ad un messaggio radio dopo il crollo dell’albergo. Di conseguenza, pare che l’uomo nasconda segreti incredibili e soprattutto, estremamente oscuri. Un altro punto da chiarire è il finale, con un’inaspettata aurora boreale che appare nel cielo. Non solo, la telecamera fa vedere una scritta in russo: “Konets Sveta”, ovvero “Fine del Mondo”.

Cosa significa questo segno nel cielo? Con tale comparsa decisamente apocalittica scopriamo che tutto quello che sta succedendo al celebre albergo potrebbe avere risvolti molto più impattanti di quello che si crede. La scena finale, invece, riguarda Elena. La giovane figlia di Giovanni si risveglia finalmente dal coma e si percepisce un possibile collegamento con quanto successo tutto intorno. I fan di BlackOut Vite sospese si domandano se sia proprio lei la persona capace di stoppare l’avanzata dell’apocalisse. E pare proprio di sì.