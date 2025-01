Dopo due anni di assenza, torna questa sera, 14 gennaio, su Rai 1 la fiction con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino: Blackout 2, sottotitolata “Le verità nascoste“. La prima stagione, invece, portava il titolo “Vite sospese” e solo a distanza di due anni è finalmente tornato su Rai 1.

La trama riprende da quanto accaduto nel finale della prima stagione, inserendo subito un colpo di scena. Nella Valle del Vanoi, si verifica l’uccisione di un ospite dell’Hotel Cima Paradisi, morto in maniera sospetta dopo aver chiamato i soccorsi. Come se non bastasse, un elicottero porta nell’albergo nuovi personaggi con altri pesanti segreti. Tra l’altro, i primi due episodi sono stati resi disponibili in anteprima su RaiPlay.

Proprio come la prima stagione, la fiction Blackout 2 – Le verità nascoste è composta da 8 episodi da 50 minuti ciascuno, racchiusi in quattro serate con due puntate per volta. La serie andrà in onda ogni martedì sera su Rai 1, con il gran finale previsto per il 4 febbraio 2025. Di conseguenza, dopo il debutto di questa sera, 14 gennaio, gli appuntamenti successivi sono fissati per il 21 gennaio, il 28 gennaio e, infine, come già anticipato, il 4 febbraio 2025.

Per quanto riguarda il cast, tornano i protagonisti principali della prima stagione. Ovviamente, il pubblico avrà modo di rivedere il protagonista Alessandro Preziosi (Giovanni Lo Bianco), insieme a Rike Schmid (Claudia) e l’attrice amatissima dai giovani, Aurora Ruffino (Lidia). Non mancano però le new entry, come l’arrivo di Alessio Vassallo, che interpreterà un nuovo personaggio di nome Angelo. Non resta che attendere per scoprire che Blackout 2 – Le verità nascoste riuscirà a replicare gli incredibili risultati della prima stagione, che aveva fatto ottenere a Rai 1 numeri sorprendenti, superando i 4 milioni di spettatori.

