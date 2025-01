Com’è finito Un passo dal cielo 7: Manuela innamorata di Nathan ma qualcosa la frena

C’è grande attesa per il ritorno in onda di una delle serie di successo di Rai1 che da molte stagioni incanta i telespettatori per i suoi scenari mozzafiato sulle Montagne delle Dolomiti che fanno da sfondo agli intrecci dei protagonisti e per capire meglio che cosa succederà in questa ottava stagione e necessario ripercorrere cos’è successo nella scorsa e com’è finito Un passo dal cielo 7. Filo conduttore delle sei puntata è stata la tragica morte di Roberta, una delle più care amiche di Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e moglie di Gregorio. E proprio le indagini sulla sua morte hanno dato il via ad un effetto domino di eventi che hanno coinvolto gli altri personaggi, la situazione si è mostrata sempre più intricata ed ha visto coinvolti Paron (Giorgio Marchesi) e Nathan (Marco Rossetti)

Le indagini dei fratelli Nappi hanno inizio e tra intrighi, segreti e risvolti inaspettati con colpo di scena nell’ultima puntata di stagione si è scoperto che il colpevole era l’insospettabile Mirko. Nelle trame hanno avuto spazio anche i sentimenti dei protagonisti. Manuela, ancora in preda alle sofferenze d’amore per la fine della sua relazione con Francesco, si è trovata contesa tra due uomini l’impassibile Gregorio (Leonardo Pazzagli) e il misterioso Nathan, abbandonato nei boschi e ‘allevato da un’orsa, che fatica ad integrarsi con gli essere umani. Tuttavia tra i due scatta la scintilla tanto che con un gesto folle finale la Nappi invece di recarsi al matrimonio del fratello corre da Nathan tuttavia c’è ancora qualcosa sul passato del giovane che non la convince del tutto e che la frena.

Un passo dal cielo 8: dove eravamo rimasti nella stagione 7: ci sarà il matrimonio tra Vincenzo e Carolina?

I problemi di cuore sono una costante nei fratelli Nappi e non coinvolgono solo l’ispettrice Manuela ma anche il vicequestore Vincenzo (Enrico Ianniello). Nappi dopo aver avuto una turbolenta relazione con Eva Fernández, interpretata da Rocío Muñoz Morales, dalla cui unione è nata la figlia Mela, i due decidono di lasciarsi e la modella, vittima di una depressione post-partum affida la figlia all’ex compagno e va via. Nella scorsa stagione è ricomparsa a San Candido portando scompiglio nella vita di Vincenzo che nel frattempo ha voltato pagina con Carolina (Serena Iansiti). Alla fine Vincenzo capisce di amare Carolina ed i due progettano le nozze ma la serie termina prima del fatidico giorno. Svelato com’è finito Un passo dal cielo 7 non resta che chiedersi: ci sarà il matrimonio tra Vincenzo e Carolina? E come si evolverà la storia d’amore tra Manuela e Nathan? L’appuntamento con le nuove puntate di Un passo dal cielo 8 e per questa sera a partire dalle 21.35 circa su Rai1.