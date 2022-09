Com’è la casa del Grande Fratello Vip 2022?/ Video, le prime immagini: le novità

Alfonso Signorini svela le novità del Grande Fratello Vip 2022: “Ci saranno dei tagli”

Alfonso Signorini sta per debuttare alla conduzione del Grande Fratello Vip 2022 e, in occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni ha rivelato quali cambiamenti ci saranno dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia. Il conduttore ha rivelato che è stata fatta un vera e propria rivoluzione a partire dallo studio: “Sì, sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena.”

Sulla case, il direttore di Chi dichiara: “Sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite. È un tema importante e non possiamo fare finta di niente. Ci adegueremo a norme molto rigide – assicura Signorini – sul risparmio dell’acqua, differenziazione di rifiuti, equilibrio eco-ambientale”.

Grande Fratello Vip 2022: le prime immagini della casa in anteprima

Federica Panicucci, a Mattino 5, ha mostrato e commentato le prime immagine della Casa del Grande Fratello Vip 2022: “Questa sera parte il Grande Fratello, insieme ad Alfonso Signorini. Ci sono tante novità, tanti concorrenti. Questa è la Casa che vi possiamo mostrare in anteprima. Sono alcuni scorci di questa Casa. Guarda che piscina… mamma mia! La Casa è bellissima!”

E ancora: “I concorrenti si muoveranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso, l’atmosfera sarà Color Zone perché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso.” Ecco le immagini:

Vi ricordiamo anche la partenza del @GrandeFratello questa sera su #Canale5! Ecco alcune immagini in anteprima della casa del #GFVIP!#Mattino5 pic.twitter.com/HdCGskp22v — Mattino5 (@mattino5) September 19, 2022













