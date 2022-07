Com’è morta Ivana Trump?/ La verità dell’autopsia: fatale la caduta dalle scale

Ivana Trump: le cause della morte

Il 14 luglio, a 73 anni, è morta Ivana Trump nella sua casa di New York dove il corpo è stato ritrovato senza vita. Una notizia che è rimbalzata in poco tempo in tutto il mondo senza, tuttavia, avere notizie certe sulla causa del decesso. Inizialmente si pensava ad un arresto cardiaco che non aveva lasciato scampo all’ex moglie di Donald Trump che l’ha ricordata per “la donna speciale” che è sempre stata. Tuttavia, a fare luce sulle cause della morte dell’ex modella è stata l’autopsia.

Come riporta la pagina Instagram “Pipol Cronaca”, nelle scorse ore, è stato diffuso l’esito dell’esame autoptico a cui è stato sottoposto il corpo di Ivana Trump che, secondo quanto dichiarato dal paparazzo Rino Barillari, sarebbe stata profondamente segnata dalla morte di Rossano Rubincondi, avvenuta nove mesi fa.

Com’è morta Ivana Trump: ecco la causa

Nessun arresto cardiaco per Ivana Trump, secondo l’esito dell’autopsia come scrive la pagina Instagram Pipol Cronaca. Per l’ex moglie di Donald Trump sarebbe stata fatale una caduta dalle scale della sua casa di New York. Il corpo dell’ex modella, infatti, sarebbe stato ritrovato senza vita proprio vicino alle scale.

Sul torace sarebbero state trovate ferite compatibili con la caduta. La morte, dall’ufficio di medicina legale della polizia di New York che si è occupato dell’esame autoptico, è stata classificata come «incidente».

