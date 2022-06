Com’è morta la sorella di Romina Power?/ La battaglia contro la leucemia e…

Com’è morta la sorella di Romina Power? La lotta contro la leucemia

Taryn Power è stata la sorella di Romina, scomparsa a 66 anni dopo una lunga malattia. La sorella di Romina Power ha lottato contro la leucemia per un anno e mezzo ma purtroppo non ce l’ha fatta. Taryn si era ammalata gravemente nel 2018. Una diagnosi purtroppo infausta che l’ha strappata presto all’amore dei suoi familiari. Ad annunciare la sua scomparsa era stata proprio la sorella Romina che aveva postato una serie di scatti su Instagram a corredo di una didascalia in cui parlava della sorella come di “un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura”.

Il 27 giugno scorso, Taryn Power muore di leucemia, giungendo alla fine di una terribile battaglia durata quasi 2 anni. Accanto a lei, durante questo difficile periodo, non è mancato l’appoggio e il supporto dei suoi figli e dei suoi nipoti. Qualche tempo dopo la sua scomparsa, è volato via anche suo marito. In un’intervista a Verissimo, Romina Power aveva parlato della sorella: “Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore. Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande”.

Romina Power e lo struggente ricordo di Taryn: “L’ho sempre ammirata”

Parlando della sorella Taryn, Romina Power aveva dichiarato che la donna era molto sensibile nei confronti dei più deboli. Romina aveva infatti rivelato: “Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile”. Taryn aveva rifiutato il mondo del cinema per vivere una vita diversa, immersa nella natura: “Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”. Nata nel 1953 dalla relazione del padre Tyrone con la seconda moglie, l’attrice Linda Christian, Taryn aveva recitato in 8 film. La sorella di Romina Power aveva avuto una relazione con il divo Richard Chamberlain insieme al quale aveva recitato nel film Il Conte Di Montecristo (1975) di David Green. L’amore esplose proprio durante le riprese. Chamberlain si era reso celebre soprattutto nella serie televisiva Il Dottor Kildare (1961-1966).

Nel dare l’annuncio della sua scomparsa, Romina Power ha rivolto un pensiero ai genitori: “Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia. Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita”.











