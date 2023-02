Com’è morto Franco Battiato/ Soffriva di una malattia di tipo degenerativo

La morte di Franco Battiato: le parole del fratello Michele

Com’è morto Franco Battiato? La morte del grandissimo maestro ha scosso tutto il mondo della musica e dello spettacolo. L’artista era da tempo malato e proprio per motivi di salute aveva deciso di abbandonare le scene. Pochissime però le notizie sullo stato di salute e sulla malattia. Tantissime le illazioni e le indiscrezioni sulla malattia dell’artista che spinsero il fratello Michele a fare dei chiarimenti: “quello che mi sento di dire è che stiamo assistendo mio fratello come merita, è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti. La gente non ha rispetto di chi sta poco bene. Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole. Ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate”. A rivelare alcuni dettagli sulle condizioni di salute del Maestro poco prima della morte è stato l’amico e collega Roberto Ferri che ha condiviso sui social una poesia a lui dedicata.

Testo completo "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato/ Video, cover di Ariete a Sanremo 2023

Le ultime ore di vita di Franco Battiato sono trascorse in compagnia dei suoi affetti più cari. “Nelle ultime ore – ha dichiarato il fratello Michele dalle pagine del Corriere della Sera – non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo… Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato”.

Alice "Franco Battiato vive nelle sue canzoni"/ "Quando lo incontrai nel '79, disse…"

La morte di Franco Battiato: le parole dell’amico Roberto Ferri

A parlare della presunta malattia di Franco Battiato è stato anche l’amico e collaboratore Roberto Ferri che, dalle pagine di Fanpage.it ha rivesta. “avevo saputo che Franco era alimentato con un sondino e si sa che quando si arriva a questo punto, il tempo di vita è agli sgoccioli. È morto nell’affetto e nell’amore, penso che sia stato amato fino alla fine dai suoi cari, ne sono convinto. E lo sarà ancora di più dal suo pubblico”. Purtroppo, ha proseguito Ferri, “alla sua morte ero ormai preparato, perché sapevo che soffriva di una malattia neurologica. Dopo che lui non mi riconosceva più, ho interrotto i rapporti perché non riuscivo più a parlarci, era da un’altra parte del mondo”.

Franco Battiato/ Il ricordo di Alice è un album di perle indimenticabili

Ad oggi non è chiaro di quale malattia soffrisse il grande Maestro, ma con molta probabilità Battiato soffriva di una malattia di tipo degenerativo visto che proprio l’amico Roberto Ferri confessò “anche perché non riuscivo più a parlarci”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA