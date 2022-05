Com’è morto l’attore Heath Ledger?/ Overdose per combinazione di farmaci…

Com’è morto l’attore Heath Ledger? Overdose di farmaci e…

Heath Ledger è scomparso il 22 gennaio del 2008 all’età di 26 anni. L’attore ha vinto l’Oscar postumo per a sua interpretazione del Joker in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, una performance davvero celebre che ha entusiasmato pubblico e critica. La sua morte prematura ha gettato nello sconforto i fan di tutto il mondo e durante le prime ore si parlava di suicidio come ipotesi accreditata della sua morte. Heath Ledger è andato in overdose per una combinazione di farmaci da prescrizione, parenti e amici sapevano che prendeva spesso sonniferi, ansiolitici e analgesici, aveva problemi di insonnia e la rottura con la moglie Michelle Williams l’aveva profondamente turbato. A causare la morte potrebbe essere stato un sovradosaggio delle pillole che assumeva abitualmente.

All’apice del successo, Heath Ledger era impegnato su set di Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam, mentre Il Cavaliere Oscuro era in post-produzione. L’amico e coinquilino Gerry Grennell, che ha vissuto con lui negli ultimi mesi, ha ricordato in un’intervista al Magazine People: “Lo sentivo vagare per l’appartamento, mi alzavo e gli dicevo: ‘Dai, amico, torna a letto, domani devi lavorare’. E lui mi rispondeva ‘Non ci riesco, non riesco a dormire”. La situazione era peggiorata dopo la separazione da Michelle Williams che l’aveva cacciato di casa. Pare che la Williams non sopportasse più lo stile di vita di Ledger e l’abuso di droghe.

Heath Ledger e le cause della morte: fatalità o suicidio?

Dopo la morte di Heath Ledger era stato ipotizzato che potesse essere stata l’interpretazione del personaggio di Joker a giocare un ruolo importante nella spirale di depressione e abuso di farmaci che cagionò la morte dell’attore. La sorella Kate ha smentito le voci sul suicidio: “Onestamente è stato l’esatto contrario. Aveva un incredibile senso dell’umorismo, e immagino che solo la sua famiglia e i suoi amici sapessero davvero come poteva sentirsi nel profondo. Si stava divertendo, non era depresso per il Joker”. La sorella ha aggiunto che Heath Ledger non aveva mostrato segni di depressione né tendenze suicide.

L’amico Gerry Grennell aveva rivelato che a pesare era stata la fine della storia con Michelle Williams: “Gli mancava la sua famiglia, gli mancava la sua bambina. Voleva disperatamente vederla, tenerla stretta e giocare con lei”, aveva raccontato a Vanity Fair. Heath Ledger venne trovato senza vita nella sua casa di New York. A rinvenire il corpo, il primo pomeriggio del 22 gennaio 2008, furono la fisioterapista, con cui l’attore aveva appuntamento, e la domestica. Il decesso venne stimato fra le 13 e le 14.45. Il 6 febbraio la polizia affermo: “Mr. Heath Ledger è morto per una intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di ossicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina”. Principi attivi presenti nei sonniferi e negli ansiolitici che l’attore assumeva. Per questo è poi prevalsa l’ipotesi di un morte causata da intossicazione di farmaci.











