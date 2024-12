Mino Reitano, la lotta contro la malattia che lo ha portato nel 2009 alla morte

Mino Reitano è stato e continua ad essere uno dei cantautori simbolo della musica italiana. Il grande artista, noto per canzoni come ‘Italia’ e ‘Una ragione di più’ si è spento all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Reitano era infatti affetto da un tumore all’intestino che, purtroppo, non gli ha dato scampo.

Dopo la scoperta della malattia nei primi anni 2000, Mino Reitano si è subito sottoposto alle prime cure, riuscendo ad ottenere dei buoni risultati. Il cantautore sembrava essersi ripreso, motivo per il quale nel 2007 è stato sottoposto a due importanti interventi chirurgici. La speranza era quella di una guarigione, seppur lenta, dell’artista, ma le cose non sono andate in questo modo. L’esito è stato infatti negativo: Mino Reitano non è riuscito a sconfiggere il tumore, che lo ha portato poi alla morte il 27 gennaio del 2009. Oggi il celebre cantante rimane una fonte di ispirazioni per molti cantautori, che hanno fatto della sua musica un faro.