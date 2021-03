Com’è morto Nino Manfredi?/ Colpito da un ictus, ha combattuto fino alla fine…

Com’è morto Nino Manfredi? La vecchia generazione conosce bene le cause e anche quel dolore e quello stupore che hanno attraversato l’Italia intera quel giorno. Era il 2004 quando arrivò la notizia della morte del grande attore colpito da un ictus nella sua casa di Roma dopo la fine di alcuni lavori sul set. Prima di quel momento, però, l’attore ha passato un vero e proprio calvario iniziato a luglio dell’anno prima quando fu ricoverato al Santo Spirito perché colpito da un ictus per poi tornare a casa ed essere colpito poi da un’emorragia cerebrale a dicembre. Il secondo colpo fu duro da affrontare per via di quelle che sono state le conseguenze e non solo fino a quando, dopo mesi di lotta, di cadute e riprese, arrivò la morte.

Com’è morto Nino Manfredi?

I fan sono rimasti con il fiato sospeso così come la sua famiglia che ha poi annunciato i funerali nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo alla presenza di oltre 200 tra amici e colleghi dopo la lunga fila di fan e di persone comuni che hanno approfittato dell’esposizione della salma al pubblico in Campidoglio. Fu così che il grande Nino Manfredi lasciò la sua famiglia, la sua carriera e tutti coloro che lo hanno amato e adesso anche la nuova generazione che molto probabilmente ha avuto modo di apprezzarlo in alcune sue performance, conoscerà i motivi della sua morte, una lunga battaglia durata un anno contro l’ictus che lo ha colpito e le conseguenze che aveva lasciato sul suo corpo e non solo. Scopriremo qualcosa che ancora non sappiamo grazie allo speciale In arte Nino in onda questa sera?

