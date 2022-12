Come proteggere gli animali da botti e fuochi d’artificio/ Regole per cani e gatti

Botti e fuochi d’artificio, animali in pericolo

Tante città hanno detto ancora una volta “no” a botti e fuochi d’artificio per evitare tragedie che riguardino umani e animali. Massimo Comparotto, presidente dell’Oipa, ha spiegato in una nota ufficiale che l’organizzazione da lui presieduta ha stilato una serie di consigli per i padroni di amici a quattro zampe per evitare tragedie. Come si legge: “Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda. L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia”.

In molte grandi città i fuochi d’artificio sono stati vietati come a Roma e a Torino. Nella Capitale il divieto è stato disposto con ordinanza di Gualtieri del 29 dicembre sarà in vigore dall’una del 31 dicembre 2022 alle 24 fino al 6 gennaio. La paura, però, è che non vi siano controlli adeguati e sufficienti. Per questo Comparotto ha sottolineato: “Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi”.

Le regole per proteggere gli animali

Spesso, nonostante i divieti, i fuochi d’artificio non smettono di essere utilizzati in grandi e piccole città, anche a causa dei controlli esigui. Come devono comportarsi allora i proprietari di cani e gatti che potrebbero avere paura ed essere in pericolo nella notte di Capodanno? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un decalogo “per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati”. Alcuni animali potrebbero infatti scappare per la paura, finendo investiti, mentre altri addirittura morire.

“Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto”, spiega l’Oipa. Tra i consigli dell’Organizzazione, quello di tenere gli animali vicino, se possibile in casa o sicuramente non in giardino (anche per evitare che scappino), di alzare il volume di tv o radio per distogliere la loro attenzione dal rumore dei botti e di lasciare che si rifugino dove preferiscano, senza fermarli. Essenziale, inoltre, chiedere al proprio comune un’ordinanza anti fuochi d’artificio.











