Vigilia di Capodanno 2022/ Notte di San Silvestro, le tradizioni di oggi 31 dicembre

È la vigilia di Capodanno 2022 ed è tutto pronto per la Notte di San Silvestro: oggi, sabato 31 dicembre, si celebra l’ultimo giorno del e si dà il benvenuto al 2023. La notte della vigilia di Capodanno è una delle feste più attese ed amate del nostro Paese, ma ha anche un importante valore dal punto di vista religioso. In molti luoghi, infatti, il 31 dicembre è una festa religiosa di precetto: liturgicamente si celebra Solennità della Madre di Dio (Calendario romano generale) e la Circoncisione di Gesù (rito ambrosiano e Messa tridentina).

Rincari in arrivo a inizio 2023/ Aumentano benzina e pedaggi, ma bollette in calo

Passando agli aspetti più frivoli della vigilia di Capodanno 2022 legati alla Notte di San Silvestro, non mancano tradizioni e usanze tra serio e faceto. Le superstizioni sono d’obbligo e possono cambiare a seconda della zona d’Italia: da Nord a Sud, infatti, sono tramandati riti di generazione in generazione come segno di portafortuna. E non mancano anche le tradizioni culinarie, secondo le quali mangiare un determinato cibo o piatto potrebbe garantire fortune nel nuovo anno.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione 30 dicembre: il 5+2 di oggi (conc 92/2022)

Notte di San Silvestro 2022: tradizioni e usanze in tutta Italia

Andiamo a conoscere le tradizioni e le usanze della Notte di San Silvestro che animeranno questa vigilia di Capodanno 2022 e partiamo proprio dai riti culinari. Le più famose riguardano il guadagno, perché si ritiene che mangiare alcuni cibi in particolare sia di buon auspicio per il futuro. Questo è il caso delle lenticchie, che richiamano alla ricchezza. Sulla stessa linea d’onda l’uva, simbolo delle monete d’oro: bisogna mangiarne dodici allo scoccare della mezzanotte. Poi c’è il melograno, che rispecchia fedeltà, prosperità e fecondità. Non possono mancare dalle tavole cotechini e zamponi, simbolo dell’abbondanza.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 dicembre 2022: ecco le cinquine

Tra le tradizioni della Notte di San Silvestro in questa vigilia di Capodanno 2022, non possiamo dimenticare l’obbligo di indossare abbigliamento intimo di colore rosso: già nel Medioevo, il colore rosso si pensava che potesse allontanare gli spiriti maligni. Nell’Impero romano, invece, Ottaviano Augusto era solito sfoggiare un drappo rosso l’ultimo giorno dell’anno come simbolo del potere. Un’altra usanza della notte di questa vigilia di Capodanno 2022 sarà il lancio dei cocci vecchi dal balcone, un modo per gettare via i problemi e le negatività. Questo rito – diffuso soprattutto in Campania – però rischia di essere pericoloso per l’incolumità dei passanti. Ultima tradizione è il bacio sotto il vischio, legato addirittura a una tradizione nordica: un simbolo di amore eterno da questa vigilia di Capodanno 2022 fino a… che dura.

Vigilia di Capodanno, verso la Notte di San Silvestro: dai tirtlan ai chicchi di grano

Se in Piemonte la notte della vigilia di Capodanno 2022 non potrà mancare il bollito, in Lombardia non si può fare a meno del panettone, mentre in Campania si mangia baccalà. In Liguria si preferisce il cappone. In Abruzzo si preparano sette minestre con altrettati legumi. In Alto Adige si mangiano ravioli ripieni di verza, i tirtlan. Tra le tradizioni e usante più particolari legate alla Notte di San Silvestro c’è quella di bruciare sul fuoco un pupazzo assomigliante ad un anziano che simboleggia l’anno trascorso. In particolare, è comune in provincia di Bologna. A Ferrara per la vigilia di Capodanno invece è ormai celebre il grande spettacolo dell’incendio del castello che, infatti, richiama ogni anno moltissimi visitatori la notte di San Silvestro.

Proprio sul fuoco sono tanti i riti praticati in tutta Italia nella Notte di San Silvestro. Tra i più interessanti c’è l’antico rito del pignarul tipico del Friuli. Consiste nell’accendere un grosso fuoco attorno a cui si canta e si balla. Invece, in Puglia una delle usanze più popolari consiste nel buttare in un bicchiere d’acqua due chicchi di grano. In alcune zone della Calabria si fanno cadere in terra oggetti duri o pietre. Ma sono comuni anche gli spettacoli di fuochi d’artificio nelle principali piazze italiane. Si tratta di spettacoli di luci imperdibili nella Notte di San Silvestro al culmine della vigilia di Capodanno (a cura di Silvana Palazzo)











© RIPRODUZIONE RISERVATA