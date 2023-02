Come si vota al Festival di Sanremo 2023/ Televoto, quando potrà votare il pubblico?

Il Festival di Sanremo 2023 inizia oggi, 7 febbraio 2023, ed è già ora di pensare a come fare per votare i propri concorrenti preferiti! Il televoto del pubblico è infatti importantissimo per determinare il vincitore – o la vincitrice – di questa 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Quest’anno, Amadeus condurrà per la terza volta di fila ma sarà affiancato dall’intramontabile Gianni Morandi. Questo Sanremo 2023 è anche il quarto che vede Amadeus in qualità di Direttore Artistico.

I voti di Sanremo 2023 sono distribuiti tra Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e Giuria Demoscopica. Il Televoto è assegnato dagli spettatori a casa, che potranno votare i propri concorrenti preferiti chiamando da mobile oppure da telefonia fissa. Per ogni voto espresso correttamente e non oltre il tempo limite, lo spettatore si vedrà addebitato un importo variabile a seconda del proprio operatore telefonico.

Televoto, come si vota al Festival di Sanremo 2023

Il Televoto via chiamata telefonica si può effettuare dal utenze fisse in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Non si potrà invece votare in questa modalità da telefoni pubblici, telefoni cellulari e utenze fisse site all’estero. Da cellulare si può invece esprimere il Televoto mediante SMS. In particolare, sono coinvolte le utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile. Ma quanto conta in Televoto a Sanremo 2023? Vediamolo subito!

Sanremo 2023: quando il pubblico può votare le canzoni con il televoto?

Oltre al Televoto, sono chiamati a esprimersi sulle canzoni in gara a Sanremo 2023 anche la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, che conta 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival, così come la Giuria Demoscopica composta da 300 membri. I voti della prima e della seconda serata del 73esimo Festival di Sanremo sono riservati alla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. In particolare, si dividerà in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Il Televoto entrerà in scena durante la terza serata, dove peserà per il 50% dei voti. L’altra metà sarà invece assegnata dalla Giuria demoscopica.

La quarta serata sarà quella dedicata alle cover, e gli artisti in gara potranno scegliere da un repertorio musicale dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999. Durante la quarta e la quinta serata, il Televoto avrà un peso del 34%. Il restante 66% sarà diviso equamente tra le due Giurie.











