LDA, che succede con Maria De Filippi prima di Sanremo 2023?/ “L’ho sentita e..”

Sanremo 2023: LDA torna a parlare di Maria De Filippi, dopo Amici 21: che succede?

A Sanremo 2023 é previsto il suo debutto al Festival della canzone e, nell’attesa, il promesso Big , LDA, fa sapere di aver riaperto i contatti con Maria De Filippi, dopo Amici 21. Sulla scia della polemica web sollevata dai fan del giovane, che via social contestano alla conduttrice e produttrice TV di non avere fissato un’ospitata dell’ex concorrente di Amici 21 all’edizione in corso del talent, Amici 22, spunta una verità inaspettata! A quanto pare, tra LDA e Maria De Filippi i rapporti e i contatti proseguono senza intoppi, al di là della mancata ospitata TV del cantautore prossimo al debutto sanremese. O almeno, questo é quanto lascia intendere LDA, incalzato dalle domande nella nuova intervista, ripresa nel pre-Festival da Il mattino.

LDA: niente ex Amici al duetto-cover di Sanremo 2023/ "Capirete perché..."

«Sì, l’ho sentita e l’ho ringraziata ancora una volta per avermi dato un’opportunità enorme -, fa sapere nell’intervento pre-Sanremo 2023, LDA, sui rapporti intercorrenti con la regina di Canale 5-. Il suo consiglio?”. Il Big al debutto al Festival della canzone, con il brano Se poi domani, aggiunge svelando il consiglio spassionato della regina di ascolti TV, Maria De Filippi: “Non farti prendere dalle ansie come facevi ad Amici”. In replica alle voci del web che vedrebbero dell’acredine tra il figlio di Gigi D’Alessio e la conduttrice di Amici, per il fatto che il talent alla nuova edizione in corso abbia ospitato diversi talenti uscenti di Amici 21, come Alex Wyse e Luigi Strangis e non LDA, infine aggiunge che “Voglio rendere orgogliosa anche lei”.

Sanremo 2023, spoilerati i duetti-cover?/ Fiorello: "Sono un uomo distrutto..."

La gara di Sanremo 2023, oltre le polemiche

Insomma, il figlio di Gigi D’Alessio, anticipato come l’unico artista di Napoli a concorrere tra i 28 artisti Big in corsa, intende dare il massimo a Sanremo 2023. Questo, nell’auspicio di rendere orgogliosa di lui la conduttrice del talent che lo scorso anno lo vedeva debuttare in TV, per poi segnare la storia di Amici con un record. Il conseguimento del disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI nei tempi più veloci, nella storia di Amici, con un singolo, che LDA lanciava all’esordio tv: Quello che fa male.

A Sanremo 2023, é chiamato a concorrere per il titolo di “Canzone italiana”, con il brano Se poi domani. Una canzone che segna il debutto sanremese di LDA in tre ruoli: cantante, autore del testo e compositore della musica. Un traguardo che non é da tutti. Perché bisogna ammettere che non tutti i Big coprono tre ruoli al Festival, peraltro LDA ha solo 19 anni! Eppure c’é chi, tra i detrattori lo taccia di essere raccomandato a Sanremo 2023, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Ma le accuse infondate degli haters unitamente ai voti bassi ricevuto al primo ascolto del brano sanremese dalla stampa “boomer”, sembrano non scalfire il fenomeno pop e “Justin Bieber italiano”.

LDA, duetto cover a Sanremo 2023 con Alex Britti?/ Alex Wyse infiamma il totonomi

La canzone, preannunciato singolo apripista del nuovo album in uscita il 17 febbraio 2023, Quello che fa bene, parla d’amore in senso lato e autobiografico. Scritta da LDA nel testo con Alessandro Caiazza e composta nella musica dal 19enne con il cugino Francesco D’Alessio, Se poi domani può dirsi, anzitempo, la canzone più attesa dagli amanti del Pop puro, tra i telespettatori di Sanremo 2023. E nell’attesa di vederlo all’opera, sul palco del Teatro Ariston che fa da assaggio al suo ritorno live previsto con i concerti in tour previsti a Napoli, Milano e Roma, intanto, LDA svela cosa lo attende alla serata sanremese delle cover: si unirà ad Alex Britti, per un duetto cover inaspettato!

Il 19 aprile é atteso ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile a Napoli, il suo primo Palapartenope, il 22 aprile sarà la volta dell’Atlantico di Roma. “Gli esami non finiscono mai, davvero, ma nemmeno le emozioni. Sanremo, il disco, il Palapartenope: cosa vuoi di più a 19 anni?!?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA