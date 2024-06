Come si vota Elezioni Europee, Regionali Piemonte e Comunali 2024/ La guida: voto disgiunto e ballottaggi

COME SI VOTA TRA EUROPEE, REGIONALI IN PIEMONTE E COMUNALI 2024: LA GUIDA COMPLETA

Se cercavate qualche info su come si vota alle prossime Elezioni in arrivo questo weekend, siete nella pagina giusta: a partire dalle 15 di sabato 8 giugno 2024 e fino alle ore 23 di domenica 9 gli elettori italiani saranno chiamati a votare per le Europee 2024, mentre in Piemonte si terranno anche le Regionali e 27 capoluoghi in tutta Italia saranno investiti anche dalle Elezioni Comunali. Insomma, una tripla tornata di elezioni che certamente avrà riaperto al classico dubbio su come si vota e come si esprimere correttamente la propria preferenza per non vedersi annullata la Scheda elettorale. Non preoccupatevi, perché ci pensiamo noi a rinfrescarvi la mente, vedendo nel dettaglio come si vota tra Europee, Regionali in Piemonte e Comunali, a partire da quest’ultimo che possiamo considerare il più semplice.

Partiamo da ricordarvi che dovrete scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale solamente se residenti in uno dei 3.700 comuni in provincia di: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Per votare non dovrete far altro che indicare con una ‘X’ il partito o la lista a cui intendete dare il vostro voto, con la libertà di indicare anche nome e cognome (sarà accettato anche solo il cognome) di un massimo di due candidati: ma ricordate che come in tutti gli altri appuntamenti elettorali – quindi incluse Europee e Regionali – se indicate due nomi devono essere di sesso opposto oppure la schedina verrà annullata.

COME SI VOTA PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024: FINO A TRE PREFERENZE MA NIENTE VOTO DISGIUNTO

Fatto questo, già che siete alle urne oltre ad esprimere la vostra preferenza per le Comunali, chiedete di ricevere anche la Scheda per le Elezioni Europee 2024 (e se siete in Piemonte pure per le Regionali), che funzionerà con regole su come si vota in modo leggermente diverso; ma ci arriviamo tra poco assieme anche alla guida su come si vota “al meglio”. Dato che si tratta di un appuntamento particolare – specialmente per i neo elettori che negli ultimi anni sono diventati maggiorenni – vi ricordiamo precauzionalmente che per le Europee vi basterà portare con voi i soliti documenti, ovvero la tessera elettorale che verrà timbrata prima di entrare alle urne e un documento per il riconoscimento: vi suggeriamo la carta d’identità o – al massimo – la patente.

Per rispondere a come si vota alle elezioni Europee 2024 basterebbe guardare poco più su, ma siamo qui apposta e vi ricordiamo che – usando la matita che vi verrà data in dotazione – dovrete tracciare una ‘X’ sul simbolo del partito che otterrà il vostro voto. Di fianco potreste anche decidere di indicare fino a tre preferenze di singoli candidati scrivendo nome e cognome, solo il cognome o anche il nomignolo; ma almeno uno tra i tre dovrà di essere di sesso opposto all’altro o agli altri due. Alle Europee non potrete votare in modo disgiunto quindi – senza spiegarvi come farlo – ricordatevi che potrete indicare solo candidati che fanno parte della lista che avete scelto.

ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2024, COME SI VOTA IN MODO DISGIUNTO

Infine, dopo aver espresso le vostre preferenze per le Comunali e le Europee, se siete residenti in Piemonte potreste (o, meglio, dovreste) votare anche per le Elezioni Regionali, indicando il partito che vorreste vedere come guida della regione e in proporzione maggiore nel Consiglio. In questo caso vi ricordiamo che i candidati sono tre: il presidente uscente del cdx Alberto Cirio, la candidata csx Gianna Pentenero e Sarah Disabato con il M5S; con la possibilità (unica nei tre appuntamenti elettorali) di voto disgiunto.

Tralasciando l’ormai nota ‘X’ da apporre sul partito/lista che volete votare e l’eventuale preferenza di uno o due nomi da indicare nell’apposita casellina; riteniamo più utile spiegarvi come esprimere una preferenza disgiunta: nel caso potrete scegliere uno dei candidati presidenti (a destra della Scheda) e uno dei partiti non collegati al candidato, con la preferenza sui consiglieri da indicare vicino al simbolo della sua lista. Inoltre, saranno concessi anche i voti espressi alle sole liste senza candidato presidente e viceversa (quindi al candidato e non alla lista).

