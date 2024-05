Come si vota finale Amici 2024/ Il televoto decisivo per eleggere il vincitore

Amici 2024, il televoto entra in gioco nella finale: sarà decisivo

Da stasera la musica ad Amici 2024 cambia e ogni valutazione sui concorrenti non sarà più fatta dai giudici, molto preparati ma a volte anche troppo eccessivi con polemiche e giudizi, ma toccherà direttamente al pubblico da casa, con il televoto, decidere quale esibizione premiare e quale bocciare.

Le sorti del talent di Maria de Filippi passano tutte nelle mani dei telespettatori che dopo mesi passati a guardare e ad ascoltare cantanti e ballerini dal divano di casa, oggi avranno la possibilità di decidere il vincitore finale di Amici 2024.

Come funziona il televoto di Amici 2024?

Cerchiamo di capire, insieme, come poter partecipare anche noi attivamente nella scelta dl nostro vincitore. Il modo più veloce di fare il televoto, anche nel caso della finale di Amici 2024, è quello di inviare un SMS; se però non volete usate il cellulare potrete esprimere il vostro voto sul sito web di wittytv. Ma non è finita, potrete partecipare al televoto della finale di Amici 2024 anche tramite l’App di Mediaset Infinity. Stavolta davvero non ci sono scuse e tutti potranno approfittarne per provare l’ebbrezza di essere i giudici per una notte e sostenere cosi il proprio cantante o ballerino preferito. Per non sprecare il vostro televoto dovrete esprimere la vostra preferenza esclusivamente nelle sessioni dedicate: Stando ai rumors che stiamo ascoltando in giro, pare che le scelte del pubblico su chi sarà il vincitore di Amici 2024 dovrebbe ricadere su uno tra Sarah Toscano e Petit, ma siamo certi che il pubblico ci sorprenderà ancora una volta.

