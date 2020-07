Come sorelle/ Anticipazioni 15 luglio: Sinan in manette per la morte del padre

COME SORELLE ANTICIPAZIONI DEL 15 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Come sorelle in prima Tv assoluta.

EPISODIO 2 – Il giorno dopo la morte di Tekin, Sinan si stabilisce alla villa come promesso. Deren, ancora scossa per l’accaduto, decide di ritornare a Izmir, mentre le due sorelle si occupano di far sparire le prove su Malik. In seguito, Azra scopre che Burak è stato ucciso e che Cilem è stata rapita a causa sua. Nel frattempo, Cahide, la vera madre delle tre ragazze, si prepara ad uscire dal carcere dopo aver scontato la pena per aver ucciso il marito Mehmet, anche se si è sempre dichiarata innocente. Cemal, lo zio delle ragazze, cerca invece di far riunire la famiglia. Nel frattempo, Bahce inizia ad avere dei sospetti sulla sparizione di Tekin e punta i fari su Sinan, che viene arrestato per sospetto omicidio.

COME SORELLE: NELLE PUNTATE PRECEDENTI…

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana di Come sorelle: Ipek (Sevda Erginci) e le sue sorelle seppelliscono un cadavere nel bosco. Ore prima, Ipek controlla le attività di famiglia, mentre organizza i preparativi per le sue nozze. Al suo ritorno a casa trova una lettera in cui le viene svelato un segreto: ha due sorelle di cui ignorava l’esistenza. Decide di chiedere subito spiegazioni alla madre che, anche se a fatica, ammette tutto. L’ha adottata quando era piccola, dopo che era stata trovata dal padre. Messo da parte il rancore, Ipek decide di invitare le sorelle al suo matrimonio. Deren (Melis Sezen), un medico, decide però di non credere alla lettera di Ipek, pensando ad una truffa. Cambia idea solo quando i genitori, a fatica, decidono di vuotare il sacco. Anche Azra ( Özge Özacar) riceve la stessa lettera per Cilem (Elifcan Ongurlar), che intanto ha appena scoperto di essere incinta. Azra incontra poi un criminale che ha indagato sul suo passato e che ha scoperto che il padre ha ucciso sua madre quando era piccola. I due amici però colpiscono l’uomo alla testa e lo derubano di tutto. Quando Okan (Burak Demir) si risveglia e stordisce i due ragazzi, cerca di fare del male ad Azra, che riesce a fuggire. Quando scopre che Cilem aspetta un figlio, l’amica decide di assumere la sua identità e presentarsi al matrimonio di Ipek. Quest’ultima invece nasconde i lividi che il futuro marito le procura ogni giorno. Tekin (Yurdaer Okur) infatti sospetta che la ragazza abbia una relazione con un altro uomo e per questo la picchia ancora.

Mentre sta per raggiungere la città, Deren invece si mette in una brutta situazione con l’auto. Il mezzo sta per precipitare, ma riesce ad uscire prima che sia troppo tardi grazie all’aiuto di uno sconosciuto. Anche Azra fa la conoscenza di Mahir (Burak Celik), a cui riferisce di essere Cilem. Intanto, la vera Cilem viene presa in ostaggio da Okan e dai suoi uomini, in cerca di un oggetto che l’amica ha rubato la notte precedente. Dopo le nozze, Tekin inizia ad avere dei sospetti sulla moglie: teme che possa aver informato tutti della verità sul suo conto. Il figlio Sinan invece si presenta a fine ricevimento per rivelare al padre di sapere tutto su come ha ottenuto le proprietà dei genitori di Ipek. Nel frattempo, Cilem assiste alla morte del fidanzato per mano di Okan. Alla villa, Ipek rivela a Malik di averlo sposato solo per ottenere di nuovo la sua eredità. L’uomo diventa sempre più violento e la ragazza riesce a rinchiudersi in bagno, per poi avvisare le sorelle. La situazione però precipita e le tre sorelle uccidono Malik, per poi far sparire il suo corpo. Dopo aver tentato il suicidio, Cilem scopre la verità sulla sua nascita.

