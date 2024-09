COME STA ELEONORA GIORGI? PAOLO CIAVARRO, “LOTTA COL TUMORE MA…”

Come sta Eleonora Giorgi e cosa sappiamo della sua lotta con un tumore al pancreas? Quest’oggi la attrice e regista di Roma sarà di nuovo protagonista negli studi di Canale 5 per raccontarsi a “Verissimo” e aggiornare gli spettatori del talk show sulle sue condizioni di salute: e, in attesa di ascoltare quella che la preview del programma Mediaset descrive come una “toccante intervista” e dopo che nel rotocalco di Silvia Toffanin erano stati ospiti qualche giorno fa anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, neo sposi e commossi nel parlare delle condizioni della donna, facciamo il punto sulla malattia della 70enne capitolina e proviamo a capire come sta Eleonora Giorgi.

Per raccontare come sta Eleonora Giorgi e a come procedono le terapie a cui si sta sottoponendo da mesi per combattere il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato, possiamo rifarci proprio a un’intervista che l’attrice, legata sentimentalmente in passato a Massimo Ciavarro, ha concesso ai microfoni di “Verissimo” e in altre ospitate in vari programmi televisivi. “Più si va avanti e più è difficile, soprattutto da un punto di vista fisico. Lei è una guerriera e una combattente” aveva detto il figlio Paolo evidentemente commosso, svelando che è un periodo duro per la loro famiglia e che tuttavia era la stessa Giorgi, affetta da tempo pure da artrite reumatoide, a fare forza a lui e a sua moglie, Clizia Incorvaia. “Oggi la mia vita è come quella di un soldato: ogni 14 giorni c’è la chemio e nel mezzo bisogna monitorare l’andamento” aveva spiegato alla Toffanin, aggiungendo che i suoi oncologi la consideravano una sorta di cyborg per la sua resistenza ma che il sesto ciclo di chemio era stato “devastante”.

TUMORE AL PANCREAS, ELEONORA GIORGI: “HO MOMENTI DI DEBOLEZZA CHE…”

La scoperta dell’adenomcarcinoma al pancreas è stato un filmine a ciel sereno e aveva portato la donna a subire un intervento chirurgico lo scorso 26 marzo, oltre a vari cicli di chemioterapia: raccontando delle cure a cui si è sottoposta e come sta Eleonora Giorgi aveva pure detto di essere molto malata e, parlandone con Nunzia De Girolamo a “Estate in Diretta”, ammettendo una certa fragilità a oltre otto mesi dalla diagnosi. “Sono presa da momenti di debolezza. Però il tumore al pancreas è tremendo e sono anche riuscita a fare l’operazione, ma lui è nel sangue, viaggia, quindi ora altri tre mesi di chemio per evitare che vada ad attecchire altrove” aveva spiegato a giugno dando un aggiornamento sulle due condizioni di salute, mostrandosi comunque piena di volontà e dando forza a coloro che si trovano nella sua situazione e hanno bisogno di messaggi positivi.

In attesa di ascoltare nell’odierna puntata di “Verissimo” come sta Eleonora Giorgi e quali saranno le prossime tappe delle terapie a cui si sta sottoponendo, va ricordato che l’attrice romana era intervenuta, seppure solo telefonicamente a causa delle conseguenze della chemioterapia, a “Pomeriggio Cinque” di Myrta Merlino, spiegando che era stata bombardata da cure molto serie che, tuttavia, “grazie a Dio esistono”: in quel suo breve intervento nel programma di Canale 5, la madre di Paolo Ciavarro aveva confermato che quelle terapie subite dopo l’intervento erano difficili da affrontare e che, “invece di un normale cammino post-operatorio di chemio preventive, come mi immaginavo, in realtà sono delle ‘bombardone’ e per questo non sono riuscita a venire da te…”.