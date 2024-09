Eleonora Giorgi prosegue con grinta e voglia di vivere la battaglia contro la malattia, attorniata dagli affetti e dall’amore: antidoti supplementari per superare quanto prima il calvario. Intervistata dal settimanale Nuovo – come riporta LaNostraTv – l’attrice è tornata ad affrontare il tema della malattia spiegando come sta e soprattutto sottolineando il valore aggiunto delle persone intorno a lei. Da suo figlio Paolo Ciavarro alla moglie Clizia Incorvaia, passando per l’ex marito Massimo Ciavarro.

“Francamente in questo momento la mia energia è così assorbita dalla malattia che non ne avrei altra per gestire un sentimento amoroso…”. Queste le parole di Eleonora Giorgi a proposito della malattia e di come purtroppo sia in grado di privarla di energie importanti, al punto da non potersi dedicare almeno per il momento a rapporti sentimentali. Ma l’amore non è assolutamente in secondo piano; primeggia infatti quello degli affetti e in particolare della nuora Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi, parole al miele per Clizia Incorvaia e l’ex marito Massimo Ciavarro

“Clizia Incorvaia? Lei è una nuvola rosa che mi contagia con il suo ottimismo… Un solo sguardo ed è in grado di spazzare via le tenebre quando ogni tanto mi assalgono”. Parole al miele quelle di Eleonora Giorgi per Clizia Incorvaia – moglie di suo figlio Paolo Ciavarro – che mettono in evidenza il grande supporto della giovane in supporto della suocera alle prese con il calvario della malattia.

Eleonora Giorgi – come riporta LaNostraTv – sempre nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo si è espressa a proposito della vicinanza del suo ex marito Massimo Ciavarro, anche lui in prima linea in un periodo così delicato per via della malattia. “Massimo ha lasciato tutti senza parole… E’ venuto a dormire in ospedale la notte in cui sono stata operata per dare il cambio ai ragazzi, l’intervento era rischioso ma io non lo sapevo…”.

