Enrica Bonaccorti ha dovuto fare i conti con un periodo davvero delicato della sua vita, durante il quale ha anche rischiato di morire. Tutto è successo nell’estate del 2023, un drammatico evento che l’ha colta di sorpresa e l’ha segnata non poco. Cosa le è successo? A luglio 2023 la nota ed amata conduttrice era sparita sui social, un’assenza che in molti aveva notato e che lei stessa ha giustificato non appena è stata meglio. Ai suoi seguaci ha raccontato la sua vicenda e li ha invitati a tenere sempre sotto controllo la loro salute per non correre inutili rischi.

Sui social, ma anche in varie ospitate, Enrica Bonaccorti ha raccontato di essersi sottoposta ad un’operazione a cuore aperto molto delicata. Lei non aveva né dolore né fitte al cuore, si sentiva però molto stanca e aveva poco fiato, pensava però che dipendesse dall’età e dalla depressione ed è per questo motivo che non aveva dato importanza a quei sintomi.

Enrica Bonaccorti ha rischiato la vita per un problema al cuore, cosa ha avuto la conduttrice

Nei primi giorni di luglio 2023 Enrica Bonaccorti iniziò ad avere un prurito molto fastidioso ovunque, tutto il corpo diventò a macchie rosse e in preda alla preoccupazione decise di farsi visitare da un medico. Il medico le disse che aveva un calcolo renale, anche se fino a quel momento non le aveva mai dato fastidio decisero di rimuoverlo, era una semplice operazione che non destava alcuna preoccupazione. Il giorno successivo, però, i medici le dissero che il suo cuore non stava bene.

Dopo aver fatto la tac e la coronarografia i cardiologi le dissero che le sue arterie erano tutte ostruite, se avesse aspettato qualche altro mese sarebbe potuta morire. La situazione si rivelò alquanto complessa, inizialmente i medici avevano pensato a degli stent ma optarono poi per 4 bypass. L’intervento a cuore aperto al quale si è dovuta sottoporre è stato molto delicato ed è durato otto ore, oggi però Enrica Bonaccorti sta bene e si sente molto fortunata perché se avesse continuato ad ignorare quei sintomi non si sarebbe salvata.

