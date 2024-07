Enrica Bonaccorti, come sta dopo la malattia e l’operazione a cuore aperto? “Ho avuto fortuna”

E’ trascorso quasi un anno dall’operazione a cuore aperto di Enrica Bonaccorti, un intervento delicatissimo che ha costretto l’attrice e conduttrice ad un lungo stop. Ma come sta oggi la showgirl settantatreenne? Sembrerebbe meglio, a giudicare dagli ultimi post che la ritraggono felice e sorridente in compagnia di amici su social. Ma qualche mese fa la scrittrice se l’è vista davvero brutta e ha rischiato di andarsene all’improvviso. Tutto è iniziato con un “prurito terribile”, che Enrica accusava in tutto il corpo, diventato “rosso fuoco a macchine”.

“Ma non avevo cambiato nulla nella mia alimentazione, però il mio corpo mi gridava che qualcosa non andava”, spiega la Bonaccorti. Dopo un controllo approfondito scoprì di avere tutte le arterie ostruite e di doversi sottoporre ad un’operazione d’urgenza. “L’operazione a cuore aperto è durata otto ore, ho avuto una gran fortuna perché una scoperta accidentale mi ha salvato la vita”, il suo racconto.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti? L’insegnamento più grande della malattia: “Controllatevi più che potete”

Oggi Enrica Bonaccorti sta meglio, ma la malattia e l’operazione hanno lasciato il segno. Non a caso, più volte la showgirl ha invitato i suoi fan a tenersi sotto controllo e a non sottovalutare mai la salute e i segnali del nostro corpo. Se Enrica Bonaccorti non fosse andata fino in fondo, avrebbe rischiato di morire. A suo dire, le sarebbero rimasti appena un paio di mesi di vita.

“Non avevo nessuna fitta al cuore, solo stanchezza e poco fiato. Altri due mesi e sarei morta, perciò fate tesoro della mia esperienza e controllatevi quanto più potete”, il suo invito a chi le chiede come sta dopo la malattia. Non è stata una bella esperienza per la Bonaccorti, ma di sicuro oggi può tirare un sospiro di sollievo e gioire per avercela fatta.