Come sta Fedez? Chiara Ferragni rompe il silenzio/ Esce dall’ospedale e svela: “Sta meglio”

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez

Non sono giorni facili per Chiara Ferragni che, rientrata da Parigi, ha annullato tutti gli impegni per poter stare accanto al marito Fedez, ancora ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo un’emorragia interna causata da alcune ulcere. Non si sa quando l’artista sarà dimesso, ma questa mattina, dopo essere stato a trovarlo, all’uscita dall’ospedale, Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei presenti. Con jeans e maglione, prima di salire a bordo dell’auto che la stava aspettando, l’influencer ed imprenditrice, ai cronisti che la stavano aspettando, ha fatto sapere che il marito sta meglio.

“Come sta Fedez? Meglio”, le poche parole pronunciate dalla Ferragni mentre lasciava l’ospedale per tornare a casa dai figli. Fedez, in questi giorni, oltre ad avere accanto la moglie, ha anche la presenza costante dei genitori.

Chiara Ferragni con Leone in ospedale da Fedez

Chiara Ferragni, questa mattina, si è recata sola in ospedale per far visita a Fedez. Ieri, invece, ha portato con se il figlio Leone come hanno documentato i giornalisti presenti all’uscita dall’ospedale. L’influencer, inoltre, dopo giorni di silenzio, è tornata anche sui social per ringraziare il popolo del web per l’affetto e il supporto che stanno dando a lei, a Fedez e a tutta la loro famiglia.

“Vi leggo e vi sono grata”, ha scritto su Twitter ricevendo una risposta immediata da parte dei fan che le hanno ribadito di essere totalmente al suo fianco sperando che Fedez lasci presto l’ospedale per tornare a casa dalla sua famiglia.

