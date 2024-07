Come sta Lucio Presta dopo l’incidente in campagna?/ La moglie Paola Perego: “Passo dopo passo…”

Sono stati giorni di apprensione per Lucio Presta; l’agente televisivo – marito di Paola Perego – a fine giugno era stato vittima di un terribile incidente che per fortuna ha arrecato solo alcuni effetti collaterali e niente di particolarmente grave. L’uomo era intento a lavorare nelle sue campagne di Sabina quando, improvvisamente, si è ritrovato addosso il trattore che stava utilizzando per le mansioni.

Dopo l’incidente in campagna, Lucio Presta ha riportato diverse fratture alle costole e alcuni problemi alla spalla; fortunatamente, nulla di irreparabile e – come riporta Today – furono immediati i soccorsi e il ricovero per rimediare ai danni subiti. Nemmeno per un attimo, scongiurata la paura, lo ha lasciato solo sua moglie Paola Perego che sicuramente non avrà vissuto attimi facili appena dopo l’incidente e prima di appurare che la situazione fosse meno gravosa dei timori.

Lucio Presta, un romantico scatto con sua moglie Paola Perego rassicura sulle sue condizioni dopo l’incidente

Ma come sta oggi Lucio Presta dopo l’incidente in campagna? A dare buone notizie è proprio sua moglie Paola Perego con un tenero scatto pubblicato sui social. La conduttrice nasconde teneramente il volto poggiandolo sulla spalla di suo marito; lui, sorridente, sembra mostrare una guarigione già ad ottimo punto. Altrettanto eloquente la didascalia scritta da Paola Perego a corredo della foto: “Step by step, forza ragazzo”, con tanto di cuore rosso. Si evince dunque che Lucio Presta è in fase di recupero e starà sicuramente seguendo un iter medico al fine di tornare al pieno della sua forma.











