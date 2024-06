Lucio Presta, incidente choc: “Ho rischiato di morire schiacciato da un trattore”/ Come sta e cos’è successo

Brutto incidente per Lucio Presta che ha rischiato di morire: come sta oggi

Lucio Presta, il celebre e potente agente della tv italiana nonché marito di Paola Perego, ha rischiato di morire. Un terribile incidente ha messo in gran rischio la sua vita, come lui stesso ha ammesso ai microfoni di Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi. La dinamica dell’accaduto rivela che il trattore che stava guidando nel terreno della sua proprietà nella zona della Sabina, nel Lazio, si è improvvisamente ribaltato, rischiando di schiacciarlo. A salvarlo dalla morte è stato un riflesso che l’agente ha avuto nel momento dell’incidente: “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni.” ha rivelato.

Lucio Presta: "Amadeus? Le sue parole mi hanno ferito"/ "Beppe Caschetto più potente di me"

Lucio Presta si è allora ritrovato quattrocentocinquanta chili di trattore addosso, finendo per fratturarsi le costole e rompersi la spalla. Successivamente è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove ha subito un intervento. Ora, come fanno sapere persone vicine a lui, “È in via di guarigione”, tuttavia la convalescenza sarà abbastanza lunga.

Amadeus, dura replica a Lucio Presta?/ "Chi mente a se stesso...": l'enigmatico messaggio social

Periodo difficile per Lucio Presta: non solo l’incidente per il celebre agente della TV

Lucio Presta è insomma vivo per miracolo, anche se ora c’è un lungo percorso di guarigione che lo attende. Al suo fianco, in questo momento difficile, c’è ovviamente la moglie Paola Perego che, per non lasciarlo da solo, non parteciperà al matrimonio dell’amica nonché collega di Citofonare Rai2 Simona Ventura con Giovanni Terzi, che avrà luogo a luglio. La priorità per Lucio Presta e sua moglie è ora la guarigione completa dopo il brutto incidente, d’altronde l’agente arriva da un periodo non semplice, come sottolinea Novella 2000. “Un periodo difficile iniziato dall’addio di Amadeus alla scuderia di professionisti gestiti dall’agente. – sottolinea il settimanale, ma anche per – la diagnosi di tumore al rene per sua moglie Paola.” Entrambi, dunque, sono pronti a combattere fianco a fianco per superare l’ennesima difficoltà della vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA