Come stanno Edoardo Franco e Aras Senol all’Isola dei Famosi 2024?/ “Rientrano in gioco” dopo il Covid

Edoardo Franco e Aras Senol col Covid all’Isola dei Famosi 2024: come stanno oggi?

Dopo settimane di assenza all’Isola dei Famosi 2024, Aras Senol ed Edoardo Franco si preparano a fare il loro ritorno in gara. Prima Aras, poi Edoardo sono stati costretti ad abbandonate la playa a causa di problemi di salute. Si è poi scoperto che si trattasse di Covid. Aras è stato il primo ad essere contagiato, seguito poi da Greta Zuccarello. La ballerina è rientrata dopo una settimana, mentre Aras è stato costretto a rimanere ancora in isolamento.

A lui la settimana successiva si è poi aggiunto Edoardo Franco. In un collegamento con lo studio dell’Isola dei Famosi, lo chef ha confermato di aver contratto il Covid come l’attore di Terra Amara, e di essere costretto all’isolamento nonostante l’assenza di sintomi.

Edoardo Franco e Aras Senol rientrano in gara: allarme Covid passato?

“Poteva andare meglio per me. Purtroppo sono risultato anche io positivo al Covid, venerdì mattina. – ha rivelato Edoardo in diretta – In questo momento, per osservare dei protocolli, non posso essere sull’Isola. Non ho sintomi. Spero di tornare lì al più presto. Mi stavo abituando, avevo trovato la mia quadra, la mia piccola dimensione. Non vedo l’ora di tornare dai miei compagni e di vivermi questa esperienza”.

L’assenza di Aras ed Edoardo si è però protratta per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Nell’appuntamento di giovedì 18 aprile, i due non sono apparsi in palapa, né Vladimir Luxuria si è collegata con loro. L’unico cenno ai due concorrenti è stato un saluto veloce dallo studio. Tuttavia, il comunicato con le anticipazioni della nuova puntata, svela che sia Aras che Edoardo sono finalmente guariti e pronti per tornare in palapa e, dunque, in gara.











