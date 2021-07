Come ti ammazzo il Bodyguard/ Video, su Rai 2 il film con Samuel L. Jackson

Come ti ammazzo il Bodyguard andrà in onda oggi, 21 luglio, a partire dalle 21.20 all’interno della programmazione serale di Rai 2. Ci troviamo di fronte a una pellicola di produzione statunitense che ha visto la sua prima apparizione sui grandi schermi a stelle e strisce nel 2017. Il film che è ascrivibile al genere delle commedie con connotazioni avventurose è diretto da Patrick Hughes, il regista ha scelto per il ruolo di attori principali un cast di buon livello, tra di essi si segnalano Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Gary Oldman. Il film che è stato prodotto dalla Eagle Pictures non è una prima televisiva.

Come ti ammazzo il Bodyguard, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Come ti ammazzo il Bodyguard. Michael Bryce è una guardia del corpo di ottimo livello, egli è puntuale e preciso e fino all’inizio del film non aveva mai perso un cliente. Ma non sempre le cose vanno bene e Bryce vede uccidere sotto i suoi occhi un facoltoso giapponese che aveva l’incarico di proteggere. L’uccisione porta il professionista a perdere gli incarichi che aveva acquisito, e dopo qualche anno egli rischia la bancarotta visto che gli unici incarichi che riesce ad ottenere sono la scorta di clientela di basso rango. Darius Kincaid è invece un testimone dell’Interpol che deve testimoniare contro un dittatore bielorusso indagato per crimini di guerra.

Durante il trasferimento del testimone verso il luogo dove si terra il processo, la scorta di Darius della polizia viene attaccato, si salvano solamente il testimone e due agenti, quest’ultimi non sapendo a chi rivolgersi, e con la paura che all’interno dell’Interpol ci possa essere una talpa, contattano Bryce. L’ex guardia del corpo e il sicario dovranno per questo motivo per forza coesistere, e lo spettatore scopre che entrambi si conoscevano, cosi come scopre che entrambi nel passato avevano avuto screzi. Alla fine però nonostante degli avvenimenti che rischiano di portare alla morte entrambi i due riescono ognuno a raggiungere i propri obiettivi, Bryce viene riabilitato mentre Darius non solo uccide il dittatore ma riesce a fuggire alla giustizia, fuga che lo porta a riabbracciare l’amata moglie.

Video, il trailer del film “Come ti ammazzo il Bodyguard”





