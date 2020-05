Come ti rovino le vacanze/ Video, su Italia 1 il film con Chris Hemsworth (31 maggio)

Pubblicità

Come ti rovino le vacanze va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 31 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 dalla Warner Bros in collaborazione con la New Line cinema per la regia di John Francis Daley che ha collaborato con Jonathan M. Goldstein. Il soggetto è tratto dai personaggi ideati da John Hughes, la sceneggiatura è stata scritta dagli stessi registi, il montaggio è stato realizzato da Jamie Gross e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Barry Peterson. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann, Chris Hemsworth e Chevy Chase.

Come ti rovino le vacanze, la trama del film

Ecco la trama di Come ti rovino le vacanze. Una famiglia americana si trova a vivere delle vacanze assolutamente fuori dall’ordinario che si dimostrano essere a dir poco rocambolesche e piene di equivoci. Il capofamiglia Rusty è un pilota che lavora ormai da diversi anni per una compagnia aerea low cost. Siccome ha sempre voluto conquistare l’attenzione della propria amata moglie e soprattutto dei due figli James e Kelly decide di organizzare una vacanza per poter godere di alcune attrazioni assolutamente fuori dall’ordinario che tuttavia richiedono un lungo viaggio. In effetti l’idea si dimostrerà non proprio azzeccatissima in quanto la famiglia sarà sottoposta ad uno stress continuo e soprattutto dovrà fare i conti con una serie di situazioni al limite del grottesco.

La prima tappa del loro viaggio e nei pressi della città di Memphis dove purtroppo dovranno fare i conti con alcune studentesse che si prenderanno il gioco di loro costantemente. Dopo tutto questo stress decidono che è arrivato il momento di raggiungere lo stato dell’Arkansas e soprattutto per fermarsi presso una rinomata fonte termale.

Anche in questo caso le cose non andranno come avevano pensato e progettato ma il peggio deve ancora venire con la famiglia che farà tappa nella città dove vive la sorella di Rusty. Insomma una vera e propria epopea che metterà in grande difficoltà a non solo il capofamiglia principale responsabile di questa tipologia di vacanza ma soprattutto mettere in discussione l’affetto e la solidità di una famiglia che comunque è felice.

