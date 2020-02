COME UNA MADRE/ Anticipazioni 2 gennaio: Angela perde il figlio e rivive il suo dolore…

COME UNA MADRE, LA FICTION RAI CON VANESSA INCONTRADA

Al via nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 2 febbraio 2020, la fiction Come una madre in prima Tv assoluta. Verranno trasmessi i primi due episodi. In un’unione fra favola dark e road movie, il nuovo lavoro del regista Andrea Porporati vanta una collaborazione di Maria Porporati per quanto riguarda la sceneggiatura. Al centro della scena, in qualità di protagonista, troviamo invece Vanessa Incontrada nelle vesti di una donna coraggiosa, Angela Graziani. A causa di un grave lutto, affronterà un lungo viaggio per riuscire a ritrovare il suo equilibro.

IL CAST DI COME UNA MADRE

Il cast vanta inoltre la presenza di Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Ivan Franek, Tancredi Testa, Marco Cocci, Fabrizio Contri, Simone Montedoro e Jerry Mastrodomenico. Inoltre sono presenti anche Eleonora Giovanardi e Ninni Bruschetta, ma è prevista anche la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, Giuseppe Zeno e Luigi Diberti.

LA TRAMA DELLA FICTION

La trama ci parla di Angela, che ha perso il figlio di appena nove anni a causa di un incidente stradale. A distanza di pochi mesi da quel brutto evento, la donna ha ormai subito una totale trasformazione interiore. Le ferite scottano e quella persona allegra e gioviale ha lasciato spazio ad un’altra, spezzata e schiacciata da una sofferenza troppo grande da sopportare. Decide di raggiungere un’amica in un’isola dellaToscana, dove entra in contatto con i vicini, Elena e i due figli. Sarà soprattutto Bruno a riaccenderle il dolore, vista la forte somiglianza con il suo Matteo. Il destino busserà di nuovo alla sua porta quando Elena verrà uccisa da uno sconosciuto e Angela si ritroverà a dover proteggere i due bambini da chi li sta cercando.

LE PAROLE DEL REGISTA

Nelle note di regia, Porporati sottolinea gli elementi che lo hanno affascinato fin dai primi istanti, a partire dalla possibilità di raccontare posti poco conosciuti dell’Italia. “Un paesaggio reale e da favola, come questa storia. Uno sfondo che si ispira da una parte a quello che conosciamo dall’altra a quello di Pinocchio e altri luoghi dell’anima, come la Vigata di Montalbano, sospesi a metà tra realtà e fantasia”, aggiunge. La road serie rappresenta così un viaggio non solo fisico, ma anche all’interno dell’anima. L’avventura che vivranno Angela e i due bambini permetterà ai tre di conoscerli, mentre combattono contro chi è sulle loro tracce. Il ringraziamento del regista va quindi alla Incontrada, che ha fatto sua la storia della protagonista ed ha messo in luce quale lotta dovrà affrontare l’eroina nata per caso, impegnata in una battaglia per proteggere la sua umanità e quella dei due bambini. Testa e Deglaudi, ovvero Bruno e Valentina, sono stati selezionatiinvece grazie a tanti provini curati da Elisabetta Curcio e dallo stesso regista. Due semi-esordienti che hanno dimostrato però fin dalla prima ripresa di avere le qualità di attori navigati.

ANTICIPAZIONI COME UNA MADRE DEL 2 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 1 – Angela decide di ritornare nel luogo in cui è cresciuta dopo aver perso la sua unica ragione di vita: il figlio Matteo. Si tratta di un paesino della Toscana, su un’isola dell’arcipelago della regione. I ricordi però continuano a tormentarla: Matteo è ancora nei suoi pensieri. Il dolore cresce ancora di più quando una sera incontra Bruno, il figlio di una vicina che somiglia molto al suo piccolino. Entra così in confidenza con la madre del bambino, Elena, e anche con la figlia maggiore, Valentina. Anche la nuova amica sembra fuggire da un passato drammatico e un giorno le chiederà il favore di stare per due ore con i due bambini, in modo da poter incontrare Kim, un uomo misterioso che ha promesso di poterla aiutare. Elena però non farà mai ritorno a casa e Angela sarà costretta a prendere in mano le redini della situazione: farà di tutto per proteggere Valentina e Bruno da chi ha ucciso la loro mamma.

EPISODIO 2 – Angela viene messa sotto torchio dai Servizi Segreti: nessuno sembra credere alla sua versione dei fatti. L’unico modo per riuscire a sfuggire alla Legge e a chi vuole uccidere Bruno e Valentina è fuggire altrove. Angela chiede quindi l’aiuto di Gianni, con cui organizza un viaggio in fretta e furia per portare in salvo i due bambini. Solo così crede di poter impedire che qualcuno possa fare loro del male.



