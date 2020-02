COME UNA MADRE/ Anticipazioni 9 febbraio: Angela arriva a Roma, ma…

COME UNA MADRE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio di Come una madre in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: alcuni mesi dopo la morte del figlio, Angela ritorna nella sua casa e viene svegliata durante la notte. Qualcuno è entrato nella stanza di Matteo e ha rubato la spada del piccolo. Alla finestra, Angela vede un bambino molto simile al suo. Chiama così l’amico poliziotto Gianni, che cerca di tranquillizzarla. Scopre in seguito che si tratta di Bruno, il figlio di una vicina di casa. Ha anche una sorella un po’ più grande, Valentina: la somiglianza fra il figlio di Elena e il suo è enorme. Il giorno successivo, Elena chiede ad Angela un favore: tenerle i figli fino a quella sera, in modo da incontrare una persona. Quella sera, Elena scopre che il suo contatto per lasciare l’isola non c’è. Trova al suo posto altri due uomini, che dopo averle chiesto dove ha nascosto l’archivio, l’accoltellano. Tornata a casa con le sue uniche forze, la donna fa in tempo a chiedere ad Angela di fuggire con i suoi bambini, altrimenti uccideranno tutti. I criminali raggiungono la villa poco dopo e visto che Elena rifiuta di dire dove si trova l’archivio, viene pugnalata di nuovo e muore. I criminali si accorgono di Angela e entrano in casa sua, mentre lei cerca di avvisare le autorità. Il mandante, ordina poi ai suoi uomini di portargli i bambini e uccidere Angela. Per sua fortuna, Gianni riesce a raggiungerla e a proteggerla.

Il caso viene preso in mano da un Maggiore dei Servizi Segreti che ha raggiunto l’isola seguendo le tracce di Elena. Il Maggiore però non crede alla versione di Angela e minaccia anche Gianni di far emergere alcuni suoi reati del passato. La situazione si complica quando poco dopo i bambini spariscono dalla villa. Bruno e Valentina si nascondono infatti tutta la notte, poi Angela li trova per caso. La donna è costretta a fuggire a bordo di una barca, poco dopo aver avvisato l’ex compagno di essere in pericolo. Il Maggiore Sforza contatta subito l’uomo che cerca l’archivio che Elena gli ha rubato e gli ricorda che nell’elenco ci sono anche tutti i favori che gli ha fatto. Nonostante l’aiuto di un poliziotto, Angela non si fida ancora di Sforza e fugge in treno. Qualcuno però avvisa subito le autorità, così è costretta a tirare il freno d’emergenza e a percorrere i campi. I bambini le riferiscono poi che l’uomo che Elena doveva incontrare sull’isola le aveva dato un cellulare schermato. Per riuscire a nascondersi meglio, Angela decide di cambiare il colore dei capelli e dà ai bambini una parrucca per renderli irriconoscibili. Lungo la strada per Roma, incontrano un medico che si offre di accompagnarli fino in città. Valentina però ha una crisi respiratoria e sono costretti a fermarsi a casa del dottore. L’uomo però la narcotizza: sa tutto sul loro conto.

COME UNA MADRE ANTICIPAZIONI DEL 9 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 2 – Secondo le anticipazioni di Come una madre nonostante il nuovo ostacolo, Angela riuscirà a raggiungere Roma con i bambini. Il viaggio sarà utile perchè i tre si conoscano ancora più a fondo, mentre la donna inizia ad affezionarsi a Bruno e Valentina. Il dubbio è che anche chi ha ucciso Elena sia ancora sulle loro tracce e possa sorprenderli da un momento all’altro. Una volta ritornata nella Capitale, il dolore di Angela per la perdita del figlio Matteo si farà sentire ancora una volta. Così decide di essere sincera con i due bambini e di raccontare loro tutto ciò che è accaduto. Bruno e Valentina si dimostrano ancora una volta comprensivi verso il suo dolore. Poi i tre riusciranno ad ottenere in modo inaspettato l’aiuto di una persona potente. Quando sembrano sul punto di essere salvi, verranno tuttavia raggiunti da chi li sta inseguendo.



